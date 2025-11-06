Gijón premia el talento y la inclusión en el empleo local

La segunda edición de los Premios Gijón Empleo que se entregan mañana, organizada por la ALPEE del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, llega con datos llamativos y un mensaje claro: visibilizar las iniciativas que, desde el municipio, contribuyen a generar empleo de calidad, formación y oportunidades para colectivos vulnerables. Según fuentes municipales, más de 100 candidaturas han concurrido este año, un dato que demuestra el interés y compromiso del tejido local por participar en el reconocimiento.

Un momento de la entrega de galardones del año pasado. | M. León

En esta convocatoria, se establecen tres categorías principales: (1) Persona destacada por trayectoria de superación personal orientada a la empleabilidad, (2) Empresa colaboradora en programas de recualificación profesional mediante alianzas público-privadas, y (3) Entidad de inclusión sociolaboral. A ello se suma una mención de honor que el jurado podrá conceder a iniciativas que aporten valor estratégico o innovador en el ámbito laboral.

El pasado 17 de octubre, el jurado anunciaba los primeros ganadores de esta edición: en la categoría individual, Fátima de Jesús Silva, que viajó desde Venezuela en 2017 y se formó a través de programas municipales hasta lograr un contrato indefinido, recogerá mañana el galardón como símbolo de resiliencia y formación; en la categoría empresarial, Izharia Ingeniería y Consultoría, S.L. encabezada por Isabel López Ferrer, ha sido reconocida por su programa de cualificación en energías renovables, con 18 personas formadas y 6 contratadas; y en la categoría de inclusión, ha sido premiada Fundación Secretariado Gitano por su proyecto Empléate II, que consiguió 18 inserciones laborales entre 21 participantes, dentro de un proyecto desarrollado entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. Por último, la mención de honor de esta edición recayó en Foro de Empleo de la Fundación Universidad de Oviedo, por su papel de enlace entre lo académico y lo laboral.

El acto de entrega tendrá lugar mañana, viernes 7 de noviembre a las 12.00 horas en el salón de actos del CMI El Coto de Gijón, donde se darán cita representantes municipales, del tejido empresarial, entidades sociales y los finalistas.

Récord de solicitudes

La convocatoria para presentar candidaturas estuvo abierta desde el 1 de octubre al 10 de octubre para las diferentes categorías, lo que ha permitido concentrar una selección diversa de casos reales de trayectoria, empresa y entidad social.

El jurado, presidido por la Vicealcaldesa y Concejala Delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángel Pumariega, contó con la participación de la Directora General de Promoción del Empleo, Carla Álvarez Sanjurjo; el Director-Gerente de Gijón Impulsa,Luis Díaz; la Directora General de Innovación y Promoción de Gijón, Patricia Garíz Zapico; la Directora General de Igualdad entre Mujeres y Hombres , María Jesús Álvarez; y representantes de los agentes sociales adheridos al Acuerdo de Concertación Social "Gijón Futuro 2024-2027" .Sgún destacó Pumariega, los premios "ponen cara y nombre al esfuerzo compartido por quienes hacen de Gijón una ciudad con más oportunidades". La agenda estratégica del municipio vincula estos galardones a la apuesta por un mercado laboral más justo, inclusivo y adaptado a la transformación digital, energética y demográfica que vive la región.

Galardones de gran valor y relevancia

Las personas que participan ponen de relieve historias de superación, formación y acceso al empleo que inspiran a otros, y las empresas colaboradoras evidencian que la recualificación profesional y la alianza público-privada son motores clave de empleo he innovaciones sectoriales. Asimismo, las entidades sociales premiadas muestran que hay un componente humano esencial en la inclusión laboral, en especial para colectivos con barreras de acceso al trabajo.

Con esta segunda entrega, los Premios Gijón Empleo se consolidan como una plataforma clave para visibilizar el talento, la empresa y la acción social en Gijón, reforzando una cultura de empleo de calidad como parte del plan de ciudad.

Por ello, desde la ALPEE se anima a ciudadanos, empresas y entidades a prepararse para próximas convocatorias, consolidar los proyectos y medir sus resultados reales para concurrir con candidaturas que aporten datos de impacto, innovación y sostenibilidad.

IZHARIA ENERGÍA: Isabel López Ferrer, la gijonesa que hizo de la energía su proyecto de vida La gijonesa Isabel López Ferrer, ingeniera de formación, decidió dar un giro a su carrera tras dos décadas en Madrid, donde trabajó primero en Duro Felguera y luego, más de dos décadas, en Red Eléctrica de España. Con el deseo de nuevos retos, una vez que sus hijos crecieron, en 2010 fundó Izharia Ingeniería y Consultoría, una empresa que empezó desde cero en su propia casa y pasó de ser un proyecto personal, sin grandes ambiciones más allá de mantenerse, a convertirse en una firma consolidada con sedes en Madrid, Sevilla, Bilbao, Barcelona y Gijón y que desde hace un año forma parte del grupo energético Quadrante + Izharia, con presencia internacional, del que López Ferrer es vicepresidenta del grupo de energía. En la oficina gijonesa de Izharia, donde se ha pasado de tener 2 a 40 trabajadores, López Ferrer ve uno de los focos con mayor proyección. Además, está especialmente orgullosa del proyecto de formación en energías renovables desarrollado en Asturias, que permitió capacitar a 18 personas desempleadas y dar empleo a 6 . «Aquí hay mucho talento y ganas de quedarse, afirma, solo hace falta crear oportunidades para demostrarlo».

FSG GIJÓN: Fundación Secretariado Gitano, un paso firme hacia la inclusión La Fundación Secretariado Gitano ha sido reconocida en la II edición de los Premios Gijón Emplea en la categoría de Inclusión Social, por su proyecto «Empléate II». El programa, enmarcado dentro de Acceder, programa de formación y empleo que promueve la incorporación de la población gitana al mercado laboral como puerta a la inclusión social, se basa en una metodología personalizada que combina formación en competencias personales, digitales y de búsqueda de empleo, con formación teórico-práctica el sector servicios: limpieza y hostelería. A través de esta fórmula, con un enfoque integral y multidimensional, los participantes han podido acceder al mercado laboral o retomar su formación, dando pasos firmes hacia la igualdad de oportunidades. La entidad, que con una trayectoria de más de 40 años en España y 25 en Gijón, ha consolidado su compromiso con la integración social y laboral del pueblo gitano, siendo este año, especialmente significativo, ya que se conmemora con los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica. Este reconocimiento refuerza su labor diaria: romper barreras, impulsar la formación y abrir puertas al empleo digno como la mejor herramienta para la inclusión real.

FÁTIMA DE JESÚS: Fátima de Jesús Silva, gran ejemplo de esfuerzo y formación La historia de Fátima de Jesús Silva, galardonada con el Premio Gijón Empleo en la categoría individual, es un ejemplo de superación y de cómo la formación puede transformar una vida. Llegó a Gijón desde Venezuela en 2017, junto a su esposo y sus tres hijas, menores por aquel entonces, huyendo de la crisis política y social de su país. La pandemia agravó su situación familiar: su esposo perdió el empleo y ella se encontró con las dificultades de homologar su título universitario en España. Fue entonces cuando descubrió una alternativa a través del Servicio Público de Empleo, que le orientó hacia los Certificados de Profesionalidad y, posteriormente, al Plan de Empleo de Gijón. Ese programa, destaca, «fue un apoyo integral desde el primer día», que le permitió adquirir experiencia, habilidades y confianza en un nuevo oficio. Hoy trabaja en una empresa de la zona con un contrato indefinido y continúa formándose con la ilusión de ejercer algún día su profesión universitaria. Con fe, constancia y aprendizaje, Fátima de Jesús representa la esencia de estos premios: el valor del esfuerzo y la fuerza de la segunda oportunidad.