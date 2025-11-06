Gijón/Xixón impulsa la innovación y la economía azul con la XXIII conferencia Internacional de APTE

La XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) ha arrancado hoy en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, organizada conjuntamente por APTE y Gijón Impulsa, entidad gestora del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón (PCTG), que, además, conmemora el 25 aniversario de este espacio pionero en la promoción de la innovación y el emprendimiento tecnológico.

Durante la jornada de ayer, interna, de técnicos y técnicas de APTE, más de 50 profesionales procedentes de parques científicos y tecnológicos de toda España se han reunido para compartir experiencias, proyectos y buenas prácticas.

Al inicio de dicha jornada, la vicealcaldesa de Gijón/Xixón, Ángela Pumariega, fue la encargada de dar la bienvenida institucional a los asistentes, destacando el orgullo que supone para la ciudad acoger este evento nacional. En su intervención, subrayó que "el Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón fue el primer parque empresarial de titularidad municipal de España, un proyecto visionario que hoy sigue siendo motor de empleo, innovación y atracción de talento".

Asimismo, la vicealcaldesa incidió en el carácter hospitalario de la ciudad, afirmando que "a Gijón/Xixón le gusta ser acogedora, abrir sus puertas y mostrar las bondades de una ciudad viva, innovadora y comprometida con el futuro", invitando a todos los asistentes a conocer su entorno y disfrutar de su oferta cultural, gastronómica y natural.

Una jornada de trabajo e intercambio

El día comenzó con una visita guiada por la Milla del Conocimiento Margarita Salas, donde los participantes pudieron recorrer algunos de los escenarios de la innovación gijonesa, como la Escuela Politécnica de Ingeniería y la Escuela Superior de Marina Civil, además de la Laboral Ciudad de la Cultura, o el Jardín Botánico Atlántico.

Tras la bienvenida institucional, la mañana continuó con la mesa debate "Infraestructuras de I+D+i en los PCTs", que reunió a responsables de diferentes parques tecnológicos del país para debatir sobre los retos actuales en la gestión de espacios de innovación.

La sesión prosiguió con la reunión de la Red de Técnicos/as de APTE, un almuerzo-networking y por la tarde proseguirá con la Asamblea General de la asociación, consolidando una jornada de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la colaboración entre los parques miembros.

Hoy: la gran jornada abierta al ecosistema de innovación y la economía azul

Hoy jueves, 6 de noviembre, se celebrará la jornada abierta al público, que reunirá, además de los técnicos/as de APTE, a cerca de 100 representantes de instituciones, organizaciones, empresas y personas vinculadas al emprendimiento, la economía azul y la innovación de la región.

El programa arrancará a las 9:15 h en el LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, con la apertura institucional a cargo de la alcaldesa Carmen Moriyón Entrialgo, el viceconsejero de Industria, Innovación y Universidad del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo, y Juan Antonio Tébar, Director de Políticas de Innovación de CDTI.

La conferencia internacional contará con la ponencia inaugural de Susana Pinheiro, Head of Business Development de UPTEC (Universidade do Porto), titulada "Innovación y Economía Azul: el modelo UPTEC y su impacto regional".

A lo largo de la mañana se celebrarán dos mesas redondas dedicadas a los ecosistemas tecnológicos para una economía azul inteligente y al empleo azul, talento STEM y nuevos perfiles profesionales, seguidas de una reflexión final sobre los 25 años del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón y su proyección azul.

La jornada concluirá con la entrega de los Premios APTE 2025 (Mejor Práctica, Parques Más Activos y Divulgación) y el traspaso de la bandera de APTE al parque anfitrión de la próxima edición.

Un evento que consolida a Gijón/Xixón como referente nacional de innovación

La XXIII Conferencia Internacional de APTE refuerza el papel de los parques científicos y tecnológicos como motores de desarrollo económico y social, y sitúa a Gijón/Xixón como referente nacional en la gestión pública de la innovación, al celebrarse en el primer parque empresarial de titularidad municipal de España.

Con la participación de más de 140 personas entre las dos jornadas, el encuentro se consolida como una cita imprescindible para el intercambio de conocimiento, la cooperación interterritorial y el impulso de nuevos proyectos en el marco de la economía azul y la sostenibilidad.

TODA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN https://apteconferenciainternacionalgijon.es/