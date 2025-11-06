Hacienda vota el cambio de tres préstamos con 15,9 millones de saldo pendiente
R. V.
Se hizo con éxito en anteriores ocasiones y se quiere repetir. A la Comisión de Hacienda lleva hoy el equipo de gobierno una propuesta para sustituir tres de los préstamos a largo plazo que ahora tiene comprometidos el Ayuntamiento por otros con mejores condiciones en cuanto al pago de intereses. La idea es formalizar los nuevos préstamos en el primer cuatrimestre del año que viene.
Las operaciones de endeudamiento que se incluyen en esta novación suman un saldo pendiente de amortización de 15,9 millones: 8 con el Bilbao Vizcaya, 3,1 con Kutxabank y 4,7 millones con Arquia Bank. Los dos primeros son los préstamos suscritos para financiar el programa de inversiones del año 2024 y el tercero se relaciona con el presupuesto de 2020.
A votación en Hacienda va la aprobación de iniciar los trámites administrativos para determinar la entidad de crédito que pueda cursar la mejor oferta para sustituir –mediante novación– estas tres operaciones de endeudamiento.
