Jabalíes en Gijón: 300 ejemplares abatidos al año y las dos parroquias donde ahora se concentra el problema

Unos 300 animales abaten al año en territorio gijonés los integrantes del grupo de Arqueros de Villaviciosa, que desde 2021 se encargan del control de la población de jabalíes en Gijón a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, que tiene ahora mismo una dotación de 18.000 euros para cubrir los gastos de material. Los avisos vecinales y las imágenes de las cámaras que tienen diseminadas por el concejo son su fórmula para saber dónde está el problema y dónde toca actuar. Ahora mismo donde mayor número de incidencias se están detectando es en Cabueñes y Somió. "Aunque actuamos en todas las parroquias", indica el presidente de la entidad, Emilio Álvarez, que junto al edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria, presentó en el Ayuntamiento el I congreso de control poblacional mediante la caza con arco. Un congreso pionero a nivel nacional y que traerá al Botánico de Gijón a expertos de toda España.

Congreso nacional en el Botánico sobre caza con arco

Esa mayor incidencia en la zona este no es la única novedad que se han encontrado los arqueros en los últimos tiempos. "Hay un dato curioso. Cuando empezamos las familias que nos salían en las cámaras no se movían; ahora lo que estamos observando es que hay muchísima movilidad. Una noche nos entran por una cámara y otra noche los vemos en otra que está a 200 o 300 metros", explica Álvarez. Es movilidad se justifica con el descenso de la población "porque antes esa población era tan grande que entre ellos no se dejaban mover".

Emilio Álvarez y Gilberto Villoria en la presentación del congreso. / R. V.

Gijón, paraíso del jabalí

" Que Gijón fuera zona de seguridad, con la prohibición de cazar y rodeado de cotos de caza, nos convirtió en el paraíso del jabalí", recordó el edil de Infraestructuras. La labor de los arqueros se hace tras recibir la autorización del Principado y cumpliendo una serie de restricciones que pasan por no abatir animales de menos de 25 kilos ni hembras preñadas o con crías lactantes.

En cuanto al congreso, arranca este sábado con una conferencia de Carlos Nores sobre "La recolonización del jabalí en Asturias: cuando los jabalíes se asomaron al mar" para seguir con otra de Christian Gortázar bajo el título "¿Por qué es necesario el control poblacional del jabalí?". A lo largo del fin de semana participarán presentantes de los grupos de control de Pontevedra, Madrid, Luarca, Mijas, Mallorca y Extremadura. "Es un hito importante que sea el primero que se haga en España y se haga en Gijón. En este congreso queremos aunar tanto la parte cinegética como la científica y a las administraciones para que vayamos todos de la mano en esto", resaltó el presidente de Arqueros de Villaviciosa.