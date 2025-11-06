El Parque Tecnológico y la economía azul, dos sinergias para convertir Gijón en “ciudad de oportunidades”

El Parque Científico Tecnológico de Gijón se convirtió ayer en el epicentro nacional de la economía azul durante la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), que coincide con el 25.º aniversario del recinto gijonés y que también promueve Gijón Impulsa. La Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, subrayó que Naval Azul “es una prioridad estatégica” para la ciudad, mientras que la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, defendió que, entre el potencial y ampliación del complejo de Cabueñes y la próxima intervención en los antiguos astilleros, “todas las piezas necesarias están sobre la mesa para convertir Gijón en una ciudad de oportunidades”. En el acto, además, se entregaron los Premios APTE , entre ellos el de Divulgación en la Prensa Española, que este año recayó en el ámbito regional, tanto en la sección impresa como en la digital, en LA NUEVA ESPAÑA.

Moriyón, que se encargó de abrir la jornada, aseguró que Naval Azul “no es una infografía ni una lista de deseos”, sino una apuesta firme por “recuperar la fachada marítima para las personas” y “generar actividad económica vinculada al mar”; también consideró que permite “saldar la deuda” que se tiene con Gijón Oeste, a la que “se llega con retraso”, pero que debe aprovecharse con visión de “oportunidad”.

La regidora recordó que el Parque Tecnológico, que celebra su 25.º aniversario, “nació como un proyecto municipal pionero y se ha consolidado atrayendo empleo de calidad y futuro”, citando las sinergias que mantiene con Universidad Laboral, el campus de la Universidad de Oviedo, el Hospital de Cabueñes y el Jardín Botánico, en lo que se bautizó hace quince años como La Milla del Conocimiento. La primera edil animó en su mensaje a que las empreas “elija Gijón”: “Aquí encontrarán suelo, espacios flexibles, una administración que impulsa y un tejido que suma”.

Moriyón destacó además la colaboración público-privada como herramienta esencial para el crecimiento y espejo donde se tiene que mirar el futuro Naval Azul que, a diferencia del Parque Científico Tecnológico, “estará en el oeste y junto al mar”, siendo un lugar “donde las personas trabajen y emprendan”, pero “también disfruten”. El modelo de usos de Naval Azul reservará un 80 por ciento a actividades vinculadas a la economía azul y un 20% a usos hosteleros, hoteleros y de ocio, con dotaciones y servicios orientados a mejorar la calidad de vida.

Presente "ilusionante y ambicioso"

Por su parte, la vicealcaldesa y también concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, aseguró que el presente del parque “es ilusionante y ambicioso” y expresó su deseo de “cumplir otros 25 años con el mismo crecimiento”, antes de que el director de Gijón Impulsa, Luis Díaz, repasó la evolución del complejo, inaugurado en el año 2000 tras una década de transformación económica impulsada por el Plan Estratégico de Gijón (1991-1999). Hoy acoge 220 empresas, 10.000 profesionales y 12.000 alumnos, con 25.000 usuarios diarios, y se consolida como uno de los principales polos de innovación del norte de España, en cierne de recibir una esperada ampliación en la Pecuaria.

“El Parque Tecnológico es la historia de una ciudad que convirtió su pasado industrial en la base de un futuro sostenible, con el talento, la innovación y el mar como motores de su gran transformación”, afirmó Pumariega, que dedicó una intervención ex profeso a la economía azul local. Para la vicealcaldesa Naval Azul será “un éxito para la ciudad antes de empezar”, porque “Gijón cuenta con las capacidades, la experiencia y las infraestructuras necesarias para un plan de futuro sólido”; es bien cierto ya que, con los datos en la mano, la economía azul genera ya en Gijón más de 15.700 empleos, el 15,6% del total, y 910 millones de euros de valor añadido bruto.

Premios APTE

Durante el encuentro se entregaron los Premios APTE, que distinguen las mejores prácticas e iniciativas de los parques científicos y tecnológicos de España. El galardón a la Divulgación en la Prensa Española en la categoría de medio local impreso y digital fue para LA NUEVA ESPAÑA, por “su compromiso en la difusión de la actividad innovadora y su cobertura del desarrollo tecnológico”, galardín recogido por el delegado del periódico en Gijón, Ignacio Peláez. En este apartado también fue premiado el diario El Periódico, como medio impreso nacional, y la agencia de noticias Europa Press, como digital.

El Premio a la Mejor Práctica, creado en 2014, recayó en la Red de Incubadoras Tecnológicas de Extremadura (RITEX), mientras que los accésits fueron para la Universitat Jaume I con su iniciativa con la iniciativa "Innobar con B de Bar" y el Parque Tecnológico de la Salud de Granada (PTS) por su "Experiencia matching".

El galardón a los Parques Más Activos se otorgó al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche y a Sevilla TechPark, antes de dar clausura a un congreso que acogerá el año próximo el Tecnoparc de Reus, en Tarragona.