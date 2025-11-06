El popular Andrés Ruiz pone en valor la innovación y las nuevas tecnologías, "claves para el futuro económico de Gijón"

El presidente del PP de Gijón y diputado en la Junta, Andrés Ruiz, mantuvo este jueves un encuentro con responsables del Cluster TIC Asturias, una cita tras la que puso en valor la innovación y la apuesta por las nuevas tecnologías. "Son claves para el futuro económico de Gijón. Si queremos que la población joven vea en nuestro municipio un lugar atractivo para trabajar, desarrollar una carrera profesional y realizar su proyecto de vida, necesitamos empresas privadas que ofrezcan empleos de calidad y coincidentes con lo que busca la población más joven. Y ahí las tecnologías de la información y las comunicaciones juegan un papel fundamental”, señaló el político.

A la reunión, enmarcada en las visitas que está realizando desde su toma de posesión como presidente de los populares gijoneses, acudió con el vicesecretario de Sectores Productivos, Jesús Suárez. “En esta reunión hemos tenido la oportunidad de charlas sobre el trabajo que realiza el Cluster TIC en su misión de mejorar la competitividad de las empresas del sector en Asturias y contribuir a la búsqueda de soluciones que incrementen la productividad y la eficiencia empresarial”, detalló el presidente popular, que considera que “la colaboración público-privada es la mejor fórmula para avanzar en esta materia tan competitiva y de tan rápida evolución”.

La visita al Cluster TIC Asturias también sirvió a Ruiz para poner en valor el trabajo realizado por el grupo municipal del PP desde el gobierno local, "poniendo el foco en la economía y aplicando estas fórmulas de colaboración, con la empresa como protagonista y la creación de empleo de calidad como gran meta”. "Un ejemplo de ello es que, desde la concejalía de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, que lidera nuestra portavoz Ángela Pumariega, hemos reforzado la relación del Ayuntamiento con el Cluster TIC, al que Gijón Impulsa se ha unido como ‘socio business’, una incorporación estratégica que refuerza el compromiso de la ciudad con la innovación, la transformación digital y el desarrollo del ecosistema tecnológico local”, describió. Y remató: “Estamos trabajando para que Gijón sea un polo de atracción tecnológica en el norte de España, y esta colaboración refuerza esa visión de ciudad moderna, dinámica y preparada para liderar el cambio digital”, concluyó el presidente del PP local.