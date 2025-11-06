El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón reclama en Europa una política energética unificada y evitar barreras comerciales

Una política energética unificada y evitar barreras comerciales. Estas fueron dos de las demandas verbalizadas por el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, durante su visita al Parlamento Europeo. Baragaño tomó la palabra en la séptima edición del Parlamento Europeo de Empresas, una cita que congrega a alrededor de 700 compañías, entre ellas numerosas cámaras de comercio europeas.

Los participantes en el cuentro debatieron con altos representantes políticos de la Unión Europea los desafíos a los que se enfrenta la economía de Europa. Baragaño, que intervino en el bloque dedicado a la descarbonización, reclamó a la Unión Europea "que trabaje para reducir los costes energéticos, eliminar barreras en el mercado único y fomentar la demanda de tecnologías limpias con medidas inclusivas para las pymes, que permitan lograr una industria competitiva, sostenible y resiliente”.

El presidente cameral y CEO del grupo SEM añadió que "la industria apoya plenamente el Acuerdo Industrial Limpio de la Comisión Europea", pero advirtiendo que “es crucial que la UE implemente una estrategia energética unificada que reduzca los precios y facilite el acceso a fuentes de energía limpia, así como evitar barreras comerciales que puedan perjudicar frente a competidores globales”.

Participantes en la cita. / Lne

La Cámara de Comercio de Gijón acudió al "Parlamento Europeo de Empresas" formando parte de la delegación de España liderada por Cámara de Comercio de España, e integrada por 24 empresas y 13 cámara de comercio.

La directora general de Cámara de España, Inmaculada Riera, por su parte, abogó por defender los valores europeos desde el mundo empresarial y porque “Europa sea una voz potente en la nueva globalización”. Para ello, según Riera, “necesitamos buenas bases económicas y empresariales, a través de un mercado europeo único, real y sin barreras. Ese es el camino para que la UE pueda posicionarse”.

La delegación española mantuvo durante el periplo encuentros con europarlamentarios españoles, que le ha dado la oportunidad de conocer más en profundidad el trabajo realizado por el Parlamento Europeo y su visión sobre diversos asuntos que afectan directamente a las empresas.