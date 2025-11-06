Ni la Providencia ni la Campa Torres: las mejores vistas de Gijón están en un impresionante pico en el que se juntan cuatro concejos

Las mejores vistas de Gijón no están ni en la famosísima Providencia ni en la Campa Torres. Están desde un punto algo más lejano: una montaña de nombre Picu Fario y la peña de los Cuatro Jueces, donde se unen nada menos que cuatro concejos. Además de Gijón, Villaviciosa, Siero y Sariego. Un lugar mágico de Asturias desde el que se puede divisar (si el tiempo lo permite) hasta los Picos de Europa. Desde lo alto, a más de 700 metros, se ve todo Gijón y más allá.

Peña Cuatro Jueces / LNE

Con salida de Sariego

La ruta para contemplar estas impresionantes vistas empieza en el vecino concejo de Sariego. Es un recorrido circular, de algo más de 12 kilómetros de distancia y unas tres horas de tiempo. El punto exacto de inicio de la senda es el collao Fumarea, ubicado en la carreteraAS-331 que une el Infanzón con Pola de Siero. Allí mismo hay sitio para aparcar.

La ruta hasta el Picu Fario viene bien indicada y el primer tramo transcurre por una carretera asfaltada. Lógicamente, cuesta arriba. Durante el ascenso, las panorámicas de las tierras verdes de Sariego salpicadas por casitas son hermosas.

Manuel Blanco en la Peña de los Cuatro Jueces / I.G.

Lleno de antenas

A los dos kilómetros, la carretera gira a la derecha, teniendo ante nosotros al Picu Fario, inconfundible por su gran número de antenas. Una vez en la cima, el esfuerzo habrá merecido la pena, con una vistas impresionantes de Gijón. Desde la Campa Torres hasta Cabueñes.

Una tradición desde 1993

Pero ahí no acaba la ruta. Desde el Fario hay que tomar un camino que lleva al punto más mágico de todos: la peña de los Cuatro Jueces, situada a 682 metros de altitud. Como señala la placa que hay allí mismo, en ese lugar se reúnen desde 1993 los alcaldes de los concejos de Villaviciosa, Sariego, Siero y Gijón junto a cientos de romeros. Porque es allí donde los cuatro municipios se juntan. No obstante, el encuentro de los regidores se ha perdido y sus vecinos han pedido este mismo año recuperarlo.

En esa peña hay cuatro piedras planas que simulan mesas o asientos. Una para cada alcalde o alcaldesa. Además de ser escenario de esta antigua tradición, la peña de los Cuatro Jueces es un magnífico mirador desde el que se puede ver un trocín de Asturias.

Cerro Gavio

Volviendo sobre nuestros pasos y llegando al pico Fario, se puede tomar un nuevo desvío hacia el sur para dirigirse al cerro Gavio. Allí nos esperan nuevas vistas, en este caso de Sariego y Siero. En lo alto, al lado de otras antenas, se sitúa una mesa con asientos ideal para descansar o comer contemplando lo bella que es Asturias.