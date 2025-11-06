Un recorrido por los 600 años de la llegada a España del pueblo gitano: así es la muestra homenaje en Gijón

La Escuela de Comercio de Gijón acogió esta mañana la inauguración de la exposición “600 años: una historia compartida”, un homenaje al pueblo gitano organizado por la Fundación Secretariado Gitano, con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias.

El acto fue inaugurado por Pepa González, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Gijón, y Covadonga Landín, directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, quienes destacaron la importancia de reconocer la historia y las aportaciones del pueblo gitano a lo largo de seis siglos de convivencia en la Península.

La Escuela de Comercio de Gijón inaugura la exposición “600 años: una historia compartida” en homenaje al pueblo gitano / LNE / Lucas Cid

La exposición, que podrá visitarse hasta el 13 de noviembre con entrada libre, repasa los principales hitos históricos y culturales del pueblo gitano en España a través de ilustraciones y textos. Entre sus objetivos está dar a conocer una herencia marcada por la identidad, el orgullo y la resistencia, así como rendir homenaje a las personas que han mantenido viva su cultura pese a la discriminación sufrida.

Como parte de la jornada inaugural se representó el auto teatral “600 años”, escrito por el dramaturgo Francisco Suárez e interpretado por jóvenes participantes en programas de la Fundación Secretariado Gitano.

Un programa que une historia y arte

Durante los próximos días, el ciclo continuará con diferentes actividades culturales: el 7 de noviembre se celebrará el espectáculo “Unidos”, de Jesús Carmona, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto; el 8 de noviembre, el mismo escenario acogerá “Chicharrón Circo Flamenco”; y el 9 de noviembre, la bailaora Sara Jiménez presentará “Ave de Plata”, dentro del festival Escena Flamenca.

El 10 de noviembre está prevista una visita guiada a la exposición con alumnado de los programas educativos de la Fundación Secretariado Gitano; el 12 de noviembre, dos actividades centradas en la reflexión y la creación: una sesión sobre historia y cultura gitana con perspectiva de género y un mural efímero en el Centro de Iniciativas Juveniles de Gijón.

El programa concluirá el 14 de noviembre en la sede de la Fundación Secretariado Gitano, con el cuentacuentos “Alma”, de la escritora e ilustradora Sandra Carmona, que pondrá el broche final a esta programación conmemorativa de los 600 años del pueblo gitano en España.