Los sondeos para soterrar el Muro se inician hoy por el Piles y Eladio Carreño

"Foro siempre ha defendido el peso de los datos y el criterio de los técnicos por encima de las ideologías. Es lo que estamos haciendo con estos estudios". Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, defiende así los estudios sobre el soterramiento del tráfico en el paseo Muro que, salvo imprevisto de última hora, arrancarán hoy con los trabajos de campo. Para la realización de esos estudios, que deben dar la solución técnica para ese soterramiento y su coste, hay un plazo de cuatro meses. Así que algo se sabrá entre febrero y marzo del año que viene.

Las catas empiezan una vez que, el pasado día 30, se formalizara el contrato con la empresa Instrumentación Geotécnica y Estructuras por algo más de 101.000 euros (impuestos incluidos) para la redacción tanto del estudio geotécnico como de viabilidad. El pliego de condiciones del contrato plantea 37 puntos para la realización de sondeos y ensayos. Son 20 emplazamientos de sondeo a rotación y 17 para penetrómetro dinámico sobre un ámbito de estudio entre la avenida de Castilla y la calle Eladio Carreño.

Tal y como se informa desde la concejalía de Infraestructuras "los penetrómetros comenzarán a la altura de la calle Eladio Carreño y se irá avanzando hacia el final del paseo, siempre en la mediana". Para facilitar los trabajos se procederá a la ocupación parcial de uno de los carriles de circulación en sentido avenida de Castilla. En cuanto a los sondeos se comenzará por el fijado en la rotonda del Piles, en el área de tránsito con el parque de Isabel La Católica. El estudio geotécnico incluye también ensayos de laboratorio.

Un trazado y un parking

El estudio de viabilidad, por su parte, debe justificar un trazado de vial soterrado técnicamente factible y con la posibilidad de incluir un aparcamiento subterráneo. Además, en él se deberán fijar las dimensiones de ese nuevo vial, acotando la profundidad idónea, y las posibles afecciones al nivel freático e hidrología del ámbito; así como a las estructuras de las edificaciones colindantes. También se pide a la empresa que indique los elementos técnicos de contención más adecuados para el proyecto de soterramiento.

"El estudio de la viabilidad del soterramiento del Muro es un compromiso de este gobierno y permitirá definir el alcance de un futuro proyecto y disponer de un estudio riguroso y certero sobre el tipo de obra y la entidad de la misma", sentenció Villoria. Soterrar el tráfico para liberar el Muro fue una de las propuestas del programa electoral de Carmen Moriyón en su vuelta a la Alcaldía. El pacto firmado por Foro y PP, y que da sustento al actual gobierno, fijaba sobre el asunto el compromiso de "acometer los estudios de viabilidad que proceda para adoptar el mejor planteamiento posible para Gijón, sin que ningún socio renuncie a priori, a sus propuestas".