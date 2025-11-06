Vacunación contra la gripe en Gijón: la alta demanda obliga a atender sin cita previa por la tarde en varios centros de salud
Un servicio operativo en la ciudad durante dos semanas
En horario de tarde y sin cita previa. Esta es la medida implantada por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) para que los asturianos tengan la opción de protegerse frente a la gripe. Es por ello que se han habilitado hasta 34 puntos de vacunación en horario de tarde y sin cita previa "para favorecer la protección de la ciudadanía frente a la gripe" en todas las áreas sanitarias. En Gijón son cuatro los centros de salud que lo llevan acabo.
Explican desde la consejería de Salud que en las zonas con mayor densidad de población, que coinciden con las comarcas de Oviedo, Gijón y Avilés, esta alternativa de inmunización se prolongará durante dos semanas, hasta el día 14. "Con esta medida, se persigue facilitar la protección de las personas con mayor vulnerabilidad o exposición laboral, entre ellas, la población de 60 años y más, residentes en centros sociosanitarios, mujeres embarazadas, menores de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión y profesionales sanitarios y sociosanitarios", señalan fuentes sanitarias.
Hasta el pasado 26 de octubre se habían vacunado en Asturias 58.595 personas mayores de 64 años, lo que supone una cobertura del 19,5%; 2.359 menores de cinco años (12,48%) y 719 mujeres embarazadas.
"Puede causar complicaciones graves"
Los centro de salud seleccionados en Gijón son Puerta de la Villa, El Llano, La Calzada II, Roces-Montevil y El Parque Somió. La medida, que comenzó el día 3 de noviembre, se prolongará hasta el próximo día 14. El horario es de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas.
La gripe, recuerdan desde la consejería, "puede causar complicaciones graves, especialmente en mayores, niños pequeños y en quienes sufren enfermedades crónicas". "Las vacunas, que son seguras y eficaces, constituyen la mejor herramienta para hacer frente a esos riesgos", detallan.
