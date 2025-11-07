Los 120 años de la Cocina Económica de Gijón toman el paseo de Begoña: "un recorrido lleno de memoria y gratitud"
La exposición sobre la historia estará instalada hasta el 24 de noviembre
Los actos por el 120º. aniversario de la Cocina Económica no paran. En un año tan especial, ya cargado de celebraciones, la Asociación Gijonesa de Caridad sumó una actividad más a a un extenso calendario que durará hasta diciembre. Esta vez lo que se inauguró este viernes fue una muestra compuesta por doce paneles, comisariada por Ángel Mato, en el paseo de Begoña. De esta forma, a través de esta docena de paneles, todos los gijoneses que caminen por Begoña podrán estar al tanto de la impronta de la Cocina Económica. "Esta exposición nos hace estar muy contentos", destacó Ignacio Blanco, el presidente de la entidad.
A la inauguración acudió el concejal de Servicios Sociales, el popular Guzmán Pendás, así como el presidente del PP de Gijón, el diputado Andrés Ruiz. "La exposición es un recorrido lleno de memoria y gratitud hacia una institución que representa lo mejor de nuestra ciudad: la solidaridad y el compromiso con las personas", explicaron desde la formación popular. "Desde el PP expresamos todo nuestro reconocimiento a su labor, ejemplo de lo que es servir a los demás", añadieron.
Blanco puso en valor la labor realizada por Ángel Mato a la hora de poner en marcha la exposición. "Es una persona que sabe mucho y lo ha hecho con todo el cariño", explicó Blanco. "Destaca el papel que tuvieron las Hijas de la Caridad", añadió el presidente de la Cocina Económica. La muestra ya está colocada y se podrá durante hasta el 24 de noviembre. "Está hecha con mucho cariño", remarcó Ignacio Blanco acerca de otra de las actividades que se enmarca dentro de las celebraciones del 120 aniversario.
