Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los 120 años de la Cocina Económica de Gijón toman el paseo de Begoña: "un recorrido lleno de memoria y gratitud"

La exposición sobre la historia estará instalada hasta el 24 de noviembre

Los 120 años de la Cocina Económica de Gijón toman el paseo de Begoña: "un recorrido lleno de memoria y gratitud" (en imágenes)

Los 120 años de la Cocina Económica de Gijón toman el paseo de Begoña: "un recorrido lleno de memoria y gratitud" (en imágenes)

Ver galería

Los 120 años de la Cocina Económica de Gijón toman el paseo de Begoña: "un recorrido lleno de memoria y gratitud" (en imágenes) / Juan Plaza / lne

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Los actos por el 120º. aniversario de la Cocina Económica no paran. En un año tan especial, ya cargado de celebraciones, la Asociación Gijonesa de Caridad sumó una actividad más a a un extenso calendario que durará hasta diciembre. Esta vez lo que se inauguró este viernes fue una muestra compuesta por doce paneles, comisariada por Ángel Mato, en el paseo de Begoña. De esta forma, a través de esta docena de paneles, todos los gijoneses que caminen por Begoña podrán estar al tanto de la impronta de la Cocina Económica. "Esta exposición nos hace estar muy contentos", destacó Ignacio Blanco, el presidente de la entidad.

A la inauguración acudió el concejal de Servicios Sociales, el popular Guzmán Pendás, así como el presidente del PP de Gijón, el diputado Andrés Ruiz. "La exposición es un recorrido lleno de memoria y gratitud hacia una institución que representa lo mejor de nuestra ciudad: la solidaridad y el compromiso con las personas", explicaron desde la formación popular. "Desde el PP expresamos todo nuestro reconocimiento a su labor, ejemplo de lo que es servir a los demás", añadieron.

Blanco puso en valor la labor realizada por Ángel Mato a la hora de poner en marcha la exposición. "Es una persona que sabe mucho y lo ha hecho con todo el cariño", explicó Blanco. "Destaca el papel que tuvieron las Hijas de la Caridad", añadió el presidente de la Cocina Económica. La muestra ya está colocada y se podrá durante hasta el 24 de noviembre. "Está hecha con mucho cariño", remarcó Ignacio Blanco acerca de otra de las actividades que se enmarca dentro de las celebraciones del 120 aniversario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
  2. El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
  3. El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
  4. Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
  5. Noche de desenfreno en Gijón: revientan escaparates en Cimavilla y dejan todo 'lleno de meados y cagadas
  6. Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
  7. El auge en Gijón de los bajos comerciales convertidos en viviendas impulsa a una nueva regulación de Urbanismo: 'Va a estar solucionado a muy corto plazo
  8. Aterrizan en Action las tazas virales que se agotan en Carrefour (y están a mitad de precio y en más colores)

Los 120 años de la Cocina Económica de Gijón toman el paseo de Begoña: "un recorrido lleno de memoria y gratitud"

Los 120 años de la Cocina Económica de Gijón toman el paseo de Begoña: "un recorrido lleno de memoria y gratitud"

El Conseyu de la Mocedá de Xixón sopla las velas de sus 30 años reivindicando "la importancia de dar voz a la juventud"

El Conseyu de la Mocedá de Xixón sopla las velas de sus 30 años reivindicando "la importancia de dar voz a la juventud"

El Puerto de Gijón invertirá cuatro millones en los próximos años para limpiar los terrenos portuarios hasta Jardines de la Reina

El Puerto de Gijón invertirá cuatro millones en los próximos años para limpiar los terrenos portuarios hasta Jardines de la Reina

Gijón Impulsa convoca el primer encuentro del observatorio de la economía plateada

Gijón Impulsa convoca el primer encuentro del observatorio de la economía plateada

Comida mexicana, arepas, fruta ecuatoriana, perfumes árabes... La diversidad en El Llano se abre paso con negocios del mundo en un barrio de Gijón "que acoge bien al de fuera"

Comida mexicana, arepas, fruta ecuatoriana, perfumes árabes... La diversidad en El Llano se abre paso con negocios del mundo en un barrio de Gijón "que acoge bien al de fuera"

La entrega de los premios Gijón Empleo pone en valor el compromiso por la inserción sociolaboral: "Vuestras historias merecen ser contadas"

La entrega de los premios Gijón Empleo pone en valor el compromiso por la inserción sociolaboral: "Vuestras historias merecen ser contadas"

Luces, sombras y muchos rostros: Esta es instalación artística con la que el FICX calienta motores en Gijón

Luces, sombras y muchos rostros: Esta es instalación artística con la que el FICX calienta motores en Gijón

La asociación La Serena de El Llano ha decidido: estos son los ganadores del concurso de escaparates de Samaín

La asociación La Serena de El Llano ha decidido: estos son los ganadores del concurso de escaparates de Samaín
Tracking Pixel Contents