La Guardia Civil se exhibe en el colegio Patronato San José de Gijón

Agentes de todas las unidades de la Guardia Civil se acercaron ayer hasta el colegio Patronato San José para celebrar un encuentro con los más pequeños. En la cita se presentaron y explicaron a los niños y niñas del centro cuáles son sus funciones dentro del cuerpo y realizaron diversos talleres.

Entre las unidades participantes estuvieron guardias civiles de la Policía Judicial, del Servicio de Protección a la naturaleza (Seprona), de la unidad de Seguridad Ciudadana (Ucesic), del sector de Tráfico, de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (Geas), de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), los guías caninos del servicio cinológico, del Grupo de Acción Rápida (GAR) y del grupo Pegaso, los especialistas en gestión aeronáutica y seguridad operacional).

Los estudiantes del Patronato disfrutaron con los perros que detectan drogas y explivos y también, especialmente, con las motos de los guardias civiles de Tráfico, pues más de un alumno tuvo la oportunidad de subirse en los vehículos. Toda una experiencia en el centro.

La Guardia Civil lleva ya varios años celebrando este tipo de actividades en colegios y centros educativos de toda Asturias. Muchas veces reciben a los jóvenes en el propio cuartel de Contrueces, pero otras muchas son los guardias quienes acuden a los centros educativos, tanto de Gijón como del resto de la región.