La cabalgata de Reyes partirá de Viesques y llegará al Centro por Uría

La empresa municipal Divertia que lidera el concejal no adscrito Oliver Suárez está ultimando el recorrido de la tradicional Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero. Una comitiva que este año partirá de Viesques, desde el colegio Begoña. Como viene siendo habitual en las últimas épocas, un año parte de la zona este de la ciudad, atravesando El Coto, y otros desde la zona oeste de Gijón. Fuentes de Divertia señalan que todavía están trabajando en el recorrido definitivo y que se barajan varias opciones.

Lo que sí parece es que Sus Majestades llegarán al centro de Gijón por la calle Uría, entrando en la plazuela de San Miguel y llegando al Parchís por la cale Menéndez Valdés. Al parecer, esta decisión se fundamenta en un presunto informe de la Policía Local, que ve inseguro que la cabalgata de Reyes pase por el tramo de la calle San Bernardo comprendido entre la carretera de la Costa y el Parchís como ha ocurrido en las últimas décadas de cabalgata de Reyes con el entierro de la Sardina en el Antroxu.

Las decoraciones navideñas, por su parte, siguen llegando a plazas y calles de la ciudad. Vuelven los mismos adornos de los últimos años, como la "Estrellona" en el Náutico o el misterio del Campo Valdés.