Cita en el Acuario con el Wild Oceans FilmFest
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
- Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
- Noche de desenfreno en Gijón: revientan escaparates en Cimavilla y dejan todo 'lleno de meados y cagadas
- Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
- El auge en Gijón de los bajos comerciales convertidos en viviendas impulsa a una nueva regulación de Urbanismo: 'Va a estar solucionado a muy corto plazo
- Aterrizan en Action las tazas virales que se agotan en Carrefour (y están a mitad de precio y en más colores)
Las joyas ocultas del FICX, al descubierto: los cineastas que sí estarán en Gijón
