Cita en Gijón con los vinos singulares "tanto nacionales como internacionales"
Encuentro con profesionales en Laboral Centro de Arte
C. T.
Gijón acogerá el próximo lunes una cita con los vinos. Será en Laboral Centro de Arte con la previsión de congregar a medio millar de personas entre público y expertos. "Es un experiencia en la que comparten espacio todas las personas relacionadas con el sector del vino", señalan los impulsores de esta iniciativa que cumple su tercera edición.
Vinalia, como se llama la cita, se trata de "un espacio en el que descubrir productores de vinos singulares tanto nacionales como internacionales" sin importar "si eres un profesional con años de experiencia o simplemente un curioso que busca ampliar su paladar". "No importa si eres un profesional con años de experiencia o simplemente un curioso que busca ampliar su paladar", detallan los organizadores.
La cita se presentó ayer en el Ayuntamiento de la mano del concejal de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios, que puso en valor un evento que permitirá encontrar "vinos con alma y singularidad que no son fáciles de encontrar. "Desde la concejalía siempre arrimamos el hombro para apoyar iniciativas que aporten beneficios a la ciudadanía y respaldar el trabajo de las bodegas asturianas. Esta cita supone un importante atractivo para los distribuidores y los sectores hoteleros y hosteleros", destacó el edil.
El evento del próximo día 10 de noviembre arrancará a las 10.30 horas y se prolongará hasta las 14.30 horas para los profesionales del sector. El horario de apertura al público en general es vespertino, de 16.30 a 20.30 horas en Laboral Centro de Arte.
