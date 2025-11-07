El Conseyu de la Mocedá de Xixón sopla las velas de sus 30 años reivindicando "la importancia de dar voz a la juventud"

Un encuentro informal, con mucha guasa, pero también con vena reivindicativa, acogió este viernes la colegiata de San Juan Bautista para conmemorar los 30 años del Conseyu de Mocedá de Xixón (CMX). Fue un acto para echar la vista al pasado y festejar lo realizado, pero sobre todo para mirar al futuro, uno en el que la voz de los jóvenes debe ser escuchada. En ese punto coincidieron todos los intervinientes. "El CMX es un punto de encuentro y diálogo para fomentar la participación y actuar de interlocutor con la administración", ensalzó Yurena Sabio, presidenta de la entidad.

La primera en tomar la palabra fue Beatriz González, viceconsejera de Derechos Ciudadanos, que señaló que los jóvenes tienen que formar parte de "las soluciones de cuestiones fundamentales en su vida". González, que tiró por tierra aquello de que la juventud está desconectada de la realidad, recalcó que son precisamente los jóvenes quienes deben garantizar que "no se pierdan los valores sobre los que sustenta la democracia". "Tenemos esperanza en vosotros como elemento de transformación", indicó en una cita que incluyó la proyección de un vídeo para repasar la historia del Conseyu y una actuación del Coro Joven de Gijón.

Asistentes a la cita, este viernes, en la Colegiata. / Juan Plaza

Un recorrido durante el que el Conseyu, como rememoró Yurena Sabio, ha visto una pandemia global, una crisis económica, ascensos del Sporting... "Son 30 años, como los que en mi barrio llevamos esperando para una solución al paso de los camiones", aseveró Sabio, vecina de La Calzada.

"El casi imposible acceso a la vivienda"

La presidenta del Conseyu reivindicó iniciativas que "han traspasado las paredes" de la entidad y desgranó una serie de retos que tiene la juventud, como "el casi imposible acceso a la vivienda". También mencionó el cuidado de la salud mental, defendió la universidad pública y abogó por espacios de ocio alternativo para jóvenes y por velar por el medioambiente, así como por una ciudad "plural y diversa". Su predecesora en el cargo, Aridane Cuevas, destacó "la importancia de dar voz a la juventud", en un mensaje hacia la escena política, y ensalzó al Conseyu de Mocedá de Xixón como un lugar "de socialización".

También intervino Claudia Lera, presidenta del Conseyu de Mocedá del Principado de Asturias, que encomió la cooperación entre ambas entidades y resaltó que el objetivo común es "defender los derechos y necesidades de la juventud asturiana".

Jorge González-Palacios, concejal forista de Relaciones Institucionales y Juventud, elogió la labor del CMX para que la voz de la juventud tenga "presencia, influencia y reconocimiento". "Es un espacio de encuentro, debate y participación real", subrayó el edil forista. "Habéis sido, y sois, una escuela de ciudadanía y un motor de ideas transformadoras, impulsando proyectos, abriendo caminos y defendiendo causas que son parte esencial de la identidad de Gijón", proclamó González-Palacios, para quien es trascendental "que vuestras opiniones tengan reflejo en las políticas municipales".

En ese sentido, comentó que en 2026 se trabajará en un nuevo Plan de Juventud. Sin embargo, hoy era día de celebrar en una fiesta por las tres décadas de un Conseyu de la Mocedá que tiene mucho que decir.