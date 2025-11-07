La entrega de los premios Gijón Empleo pone en valor el compromiso por la inserción sociolaboral: "Vuestras historias merecen ser contadas"

"Sois el mejor ejemplo de lo que buscamos", reivindicaba este viernes la vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega. Se dirigía a los vencedores de la segunda edición de los Premios Gijón Empleo, entregados en el centro municipal integrado de El Coto. Impulsados por la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, los galardones pretenden reconocer el compromiso y dedicación de personas, empresas y entidades por su contribución al empleo, la formación y la inserción sociolaboral en la ciudad. "Hacéis que sea una realidad cotidiana, vuestras historias merecen ser contadas", subrayó Pumariega.

En la primera categoría, la de "Persona destacada por su trayectoria de superación personal orientada a la empleabilidad", triunfó Fátima de Jesús Silva, que llegó a Gijón en 2017 desde Venezuela junto a su familia. Ante las dificultades para homologar su formación, acudió a los planes de empleo municipales, a la postre claves para su desarrollo laboral. "Me llena de ilusión, motivación y esperanza", afirmó De Jesús, trabajadora en el sector agrícola, sobre el reconocimiento. La venezolana, que destacó la "capacidad" de la Agencia Local de Empleo para brindar "soluciones idóneas a quienes necesitan redireccionar su situación laboral", ensalzó que el premio supone un aliciente para "seguir esforzándome para lograr metas personales y profesionales". "Ha sabido aprovechar al máximo todos los programas y ha mostrado fortaleza y tesón, resiliencia y autoestima", encomió Ángela Pumariega, también edil de la rama de Empleo, sobre Fátima de Jesús.

El galardón en el apartado de "Empresa colaboradora en programas de recualificación profesional mediante alianzas público-privadas" recayó en Izharia Ingeniería y Consultoría S. L., cuya sede gijonesa está en el Parque Científico Tecnológico, por su programa de cualificación en energías renovables, con 18 personas formadas y ocho contratadas. "La colaboración público-privada puede transformar realidades", sostuvo Isabel López Ferrer, vicepresidenta y fundadora. El programa sirvió para dar formación, por ejemplo, a personas en paro de largo recorrido. "La gente quedó contenta con los cursos; el trabajo es lo más importante, nos da estabilidad mental", ensalzó López Ferrer.

La Fundación Secretariado Gitano se impuso en la categoría de "Entidad de inclusión sociolaboral", merced al proyecto "Empléate II", que promueve la incorporación de la población gitana al mercado laboral. "Nuestro trabajo tiene un impacto", festejó Pepa González, coordinadora local de la Fundación, cuyo director, Víctor García, reclamó "políticas integrales y activas" para paliar las "desventajas sociales" que sufre el colectivo gitano. La mención de honor de esta edición fue para el Foro de Empleo de la Fundación Universidad de Oviedo por su papel de enlace entre los mundos académico y laboral.

"La inclusión sociolaboral no es un eslogan, es una tarea diaria", declaró Ángela Pumariega, que reivindicó los datos de paro de octubre, los mejores "de los últimos veinte años en Gijón", en un encuentro que puso en valor el talento y el esfuerzo y al que asistieron numerosos representantes políticos, sociales, sindicales y empresariales.