Gijón Impulsa convoca el primer encuentro del observatorio de la economía plateada
El objetivo de esta cita es posicionar la ciudad como una ciudad longeva, saludable e innovadora, capaz de atraer talento, generar empleo, impulsar proyectos empresariales y mejorar la calidad de vida de las personas mayores
L. L.
Gijón/Xixón impulsa la Economía Plateada con tres citas clave en noviembre para transformar el bienestar y la longevidad en oportunidades Gijón avanza con paso firme en la puesta en marcha de la Estrategia de Economía Plateada incluida en el pacto social Gijón Futuro 2024/2027.
Tras la celebración del Foro de la Economía Plateada el pasado 9 de junio —primer encuentro público en el que se presentó la hoja de ruta de este nuevo eje estratégico—Gijón Impulsa, con la colaboración de EconomiaPlateada.com, activa ahora una agenda de trabajo estable destinada a convertir la longevidad en motor de desarrollo, innovación y bienestar.
El objetivo es claro: posicionar a nuestra ciudad como una ciudad longeva, saludable e innovadora, capaz de atraer talento, generar empleo, impulsar proyectos empresariales y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Para ello, se convoca la primera sesión del Observatorio de la Economía Plateada el próximo lunes, 10 de noviembre.
La sesión se centrará en identificar oportunidades, compartir experiencias y conectar a empresas, profesionales, administraciones y entidades sociales que ya trabajan —o quieren empezar a hacerlo— en sectores vinculados a la longevidad, la salud, el bienestar, la accesibilidad y la innovación social.
El encuentro contará con la presentación por parte de Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala Delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, así como con la participación de Alberto Bokos, fundador de Plataforma 50 – Hacking Longevity, referente nacional en modelos colaborativos y soluciones empresariales vinculadas al envejecimiento activo.
Gijón, ciudad referente en Economía Plateada
Este observatorio forma parte de la estrategia de Gijón Impulsa para el desarrollo de la Economía Plateada, que arrancó con el Foro de la Economía Plateada y continuará con los Talleres del Observatorio de la Economía Plateada y diversas acciones posteriores.
Con todo ello, Gijón/Xixón refuerza su posicionamiento como ciudad saludable, innovadora y comprometida con la longevidad activa.
INFORMACIÓN DEL ACTO
10 de noviembre · 12:00–14:00 h
Sala de Audiovisuales · Edificio Asturias (C/ Jimena Fdez. de la Vega) (PCTG)
Inscripción gratuita: https://bit.ly/OBSERVATORIO1
