La iglesia de la Laboral está ya casi lista y estos son los nuevos usos ("más cotidianos") que podrá tener

En "dos o tres semanas" la iglesia de la Universidad Laboral podrá estar disponible de nuevo al público. Así lo confirmó Javier García, jefe de la obra de la cúpula en la que se empezó trabajar en verano de 2023 y que apunta a terminar a finales de este año. Será el Principado el que determine la fecha de su apertura, "si puede ser, este año o a principios del año que viene, pero en un plazo muy corto de tiempo", adelantó la consejera de Cultura del Principado, la socialista Vanessa Gutiérrez, que prevé que este espacio sea un nuevo punto de referencia cultural en el complejo de Luis Moya, aunque con la posibilidad de realizar otro tipo de grandes eventos. "Es un espacio muy singular que puede tener todo tipo de usos. Es un sitio que se presta a las intervenciones artísticas, pero también a un uso más cotidiano, de carácter directo", explicó Gutiérrez.

La consejera de Cultura puso como ejemplo de "usos más cotidianos" las jornadas sobre parques tecnológicos que se estaba celebrando en la Laboral Centro de Arte. "Los propios congresos tienen interés en espacios singulares como la iglesia y en este caso es constante, por lo que en cuanto se pueda reabrir serán muchas las propuestas que lleguen", añadió Gutiérrez. El motivo de que la reforma de la cúpula se haya extendido hasta finales de este año reside en las humedades que surgieron tras restaurar la pintura del techo. "La mayor parte de la obra se había terminado a finales de 2024. El problema es que se detectaron una serie de manchas, debidas a sales solubles, en diferentes partes del techo. Lo adecuado era esperar al secado", detallaba García, responsable de Lumo Arquitectos, estudio que ha gestionado la reforma.

Para llevar a cabo estos últimos trabajos han hecho uso de una plataforma elevadora que les ha sido de gran ayuda. Su tamaño reducido en reposo les permitió introducirla por la puerta principal y con el brazo extensible, la cabina en donde pueden trabajar hasta dos operarios a la vez alcanza los 34 metros de altura. "Teníamos que eliminar las partes que estuviesen mal con los mismos tratamientos y completarlo ahora que está seco, lo hemos comprobado punto a punto", especificó el jefe de obra.

El tratamiento de la pintura interior ha sido el último escollo que han tenido que superar los operarios para rematar una cúpula que ha experimentado un gran lavado de cara en su interior. "Su configuración es la misma, unos arcos de ladrillo muy espectaculares y unas plementerías de color azul", describía García, que enfatizó en que el mayor cambio sufrido ha sido el nuevo color que se observa en la imponente bóveda. "Estábamos acostumbrados a verlo todo muy oscuro, lleno de manchas y degradado. Ahora ha cobrado luz con los nuevos colores, que son los mismos, pero con más luminosidad, homogéneo y limpio", remató el jefe de obra.

La culminación de esta reforma también puede suponer un paso más para asentar la candidatura de la Laboral como Patrimonio de la Humanidad. "Los procesos son largos y el trámite más difícil ya lo hemos pasado, pero recuperar la iglesia es una apuesta segura para la candidatura", afirmó la Consejera.