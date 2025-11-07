Las joyas ocultas del FICX, al descubierto: los cineastas que sí estarán en Gijón

El 63º Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón se extiende mucho más allá de las competiciones Albar y Retueyos. Las secciones no principales, que albergan las joyas ocultas del certamen, se convierten este año en un verdadero punto de encuentro con creadores de culto, que visitarán la ciudad para presentar personalmente sus obras y entablar diálogo con el público asturiano.

FICX Premiere, la nueva competición internacional de la Sección Oficial, recibirá a una nutrida delegación de directores. El público de Gijón tendrá la oportunidad de conversar con figuras indispensables como el canadiense Denis Côté, que presentará su nueva obra, Paul y el británico Ben Rivers, galardonado en Locarno, que competirá con su fábula poética Mare’s Nest. También se espera la presencia de la cineasta portuguesa Rita Azevedo Gomes, que presentará su delicioso ensayo Fuck the Polis", y el tándem argentino formado por Sofía Jallinsky y Juan Basovih Marinaro, que estrenan mundialmente Los bobos. En esta misma sección, la francesa Sophie Letourneur y el dúo polaco Wilhelm Sasnal y Anka Sasnal completan la lista de autores de prestigio con sus respectivos trabajos L’aventura y The Assistant.

Ua imagen de «Mare’s Nest», de Ben Rivers. / Cedidas a LNE

El corazón de la vanguardia documental late en Esbilla, donde el FICX da protagonismo a las obras que iluminan nuestro presente.. El maestro serbio Želimir Žilnik con Eighty Plus, la islandesa Yrsa Roca con The Ground Beneath Our Feet o la iraní Bani Khoshnoudi con Vanishing Point serán otros de los autores que visitarán Gijón para presentar sus piezas más recientes, muchas de ellas esenciales para entender el cine de autor actual.

Con este programa, el FICX confirma que sus secciones no competitivas son tan vitales como las principales, ofreciendo estrenos exclusivos y, sobre todo, un acceso directo a los creadores para que los espectadores del Festival puedan vivir la experiencia única de conocer las intenciones y los procesos de realización de primera mano.