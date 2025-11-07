Juegos y convivencia por San Juan Pablo II

Una mañana de juegos, convivencia y muchos valores. Eso es lo que vivieron ayer alrededor de 870 alumnos de todos los colegios Juan Pablo II que hay en Asturias. Los críos, junto a sus profesores y miembros directivos de la Fundación Educatio Servanda –a la que pertenecen los centros–, celebraron ayer el patrón que da nombre a sus centros con una jornada de mucha actividad en la Quinta de San Eutiquio. Fue un día en la que los jóvenes estudiantes pudieron disfrutar poniendo de relieve los valores de la figura de San Juan Pablo II, es decir, "la fe, la alegría, la libertad y el compromiso con los demás", según explicaron desde la fundación que organizó el evento.

La cita comenzó por la mañana y se prolongó hasta las tres de la tarde. En la actividad participaron estudiantes de todos los cursos de Primaria y Secundaria, las etapas formativas que hay en los centros de esta fundación. Dicha fundación tiene colegios en Oviedo, Gijón y Avilés. El de Gijón se trata del antiguo colegio San Miguel, que se encuentra situado en Pumarín, junto a la parroquia de nombre homónimo, en la calle Valencia.

A lo largo de la jornada que tuvo lugar en la Quinta de San Eutiquio los alumnos de los diferentes centros pudieron compartir momentos de mucha diversión. Se organizaron diferentes partidos de fútbol y otros juegos deportivos con balón. También hubo pintacaras y juegos con aros. La cita comenzó primero con una misa. Estuvo presente el presidente de la Fundación Educatio Servanda, Juan Carlos Corvera. Los momentos de oración, así como la misa en sí misma, corrieron a cargo del capellán de la fundación al que todos allí conocen de forma cariñosa como "Joseja". Tras esto, fue el momento de que los pequeños se disfrutaran jugando.

A lo largo de varias horas, los casi novecientos estudiantes se fueron repartiendo en diferentes grupos para poder participar de forma más ordenada en todas las actividades que sus educadores habían preparado para que pasaran la mañana de la forma más amena y divertida que fue posible. A la cita también acudieron representantes de las diferentes parroquias de los colegios Juan Pablo II de Asturias.

De esta manera, tras jugar al fútbol y participar en las actividades ya mencionadas, los estudiantes de estos centros educativos pudieron completar una jornada diferente celebrando así la jornada de patrón con "convivencia y unión". Ya sobre las tres de la tarde, los pequeños regresaron a sus hogares con la satisfacción de haberse divertido a la vez que aprendido en un día gran actividad en la Quinta de San Eutiquio.