Luces, sombras y muchos rostros: Esta es instalación artística con la que el FICX calienta motores en Gijón

Luces y sombras. De las que van desde el blanco puro al negro más profundo. De las estroboscópicas, que ciegan, pero que en la transición hacia la oscuridad transmiten mensaje. Esa "intermitencia entre dos mundos", el de la oscuridad y la luz, deja "una penumbra", que "revela el rostro de la persona en ese momento". Este fenómeno, en el que se da a conocer "la luz que pertenece a cada uno", se exhibe en "Descubro el rayo, tus ojos tiemblan", del autor Guillermo Braga. La nueva instalación artística, inaugurada en el Antiguo Instituto de Gijón, se podrá disfrutar hasta el 23 de noviembre y sirve para calentar motores a una semana vista de la 63.ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón.

"No me considero cineasta y es un lujo presentar mi obra en un festival de cine", admitió Braga, que aunque no realiza "películas narrativas" es un artista visual que trabaja a caballo entre la fotografía y el medio fílmico "como potencia creadora". En este caso, la pieza que presenta es una obra grabada en 16 mm y en blanco y negro, con una duración de media hora, que se proyecta en forma circular. La proyección tiene como soporte tres pantallas, una central y las otras dos dispuestas a los lados. En cada una de ellas se proyecta una sucesión de rostros —los de ocho modelos, tanto masculinos como femeninos— capturados bajo la iluminación de potentes focos estroboscópicos, con los que se jugó con velocidad, intensidad y pulso. El acompañamiento musical invita a la reflexión y la introspección, mientras muestra diferentes expresiones; unas en las que, por cierto, Braga no quiso influir.

"El origen está en tomar la esencia transformadora de la luz como actor modificador de los sentidos", concretó Braga, cuyo proyecto tuvo su germen en la iniciativa artística "El Palacio", que impulsa la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Allí pudo ver el resultado a pequeña escala, algo que, reconoce, es muy diferente a verlo recreado en una sala destinada ad hoc y en gran formato e integrarse en la programación del FICX, que estuvo representado en la inauguración por Sandra Martínez Trigo.

Fotosensibilidad y materia fílmica

"Decidí usar el medio fílmico porque para lo fotosensible era el mejor material; el conjunto lo forman la luz, los actores y las trazas de materia fílmica, que es lo que le da el punto", explica. Respecto al uso de las caras, procede de "algunos referentes" que tenía Braga, que tomó como referencia, a su vez, "la historia del cine". "Me atraía que la obra se sostuviese con el rostro y llevarlo todo a un campo artístico y descontextualizado podía ser estimulante", asevera el creador, que es docente en el Centro Integrado para la Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (CIFP CISLAN).

Para Aitor Martínez Valdajos, director de la Fundación Municipal de Cultura, es un "motivo de orgullo abrir este proyecto, que fue de los diez seleccionados, entre 150 propuestas, en la primera convocatoria de Proyectos Artísticos y Acción Cultural 'El Palacio', en Contrueces". "El resultado fue muy satisfactorio, pero ahora que se ve en sala es cuando realmente podemos disfrutar todos", añadió, antes de que tomara la palabra el gerente de Divertia, Fernando Losada. "El tema del rostro es muy del FICX", opinó el directivo, que afirmó que la instalación "se complementa con el certamen cinéfilo" y es una "de las actividades paralelas que nos diferencian de otros festivales".