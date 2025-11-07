La lucha contra ETA, en el Jovellanos
El Ateneo Jovellanos acogió ayer la presentación del libro "Memoria de Perros y Serpientes", donde el antiguo jefe de la brigada de Información de la Policía Nacional de Bilbao narra los años más duros de la lucha contra ETA. En la foto, el autor, Luis Alberto García, con el inspector jefe jubilado Ángel Junquera.
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
- Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
- Noche de desenfreno en Gijón: revientan escaparates en Cimavilla y dejan todo 'lleno de meados y cagadas
- Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
- El auge en Gijón de los bajos comerciales convertidos en viviendas impulsa a una nueva regulación de Urbanismo: 'Va a estar solucionado a muy corto plazo
- Aterrizan en Action las tazas virales que se agotan en Carrefour (y están a mitad de precio y en más colores)
Así son los sondeos en el espacio más emblemático de Gijón para el ansiado proyecto de soterramiento: el paseo del Muro y los grandes cruces centran la atención
Las joyas ocultas del FICX, al descubierto: los cineastas que sí estarán en Gijón
Contenido patrocinado