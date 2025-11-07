Con pista de pádel interior de nueve metros de altura, piscina de nado a contracorriente y sala de cine: así es (por dentro) uno de los chalets más caros y exclusivos de toda Asturias
La lujosa vivienda, ubicada en Gijón, suma 830 metros cuadrados y tiene seis habitaciones
El lujo elevado a la enésima potencia. Así es el increíble chalet que se vende en una de las zonas más exclusivas de Asturias: en Somió (Gijón). Se trata de una propiedad de 830 metros cuadrados (construidos), distribuidos en varias plantas conectadas entre sí por un ascensor y con seis habitaciones.
Esta espectacular villa, ubicada en el Camino de los Alisos y con vistas a toda la ciudad, sale al mercado por un precio de 2.850.000 euros, según consta en el anuncio del portal Idealista. No es la casa más cara de todo Gijón, pero sí una de las más elevadas de todo Asturias. El ranking lo sigue liderando Villa María, también en Somió, con 4,9 millones de euros.
Dos terrazas con zona chill out y barbacoa
El chalet es de película. De estilo moderno y con todos los lujos y más que se pueden imaginar. Para empezar, tiene dos terrazas. La principal tiene una zona chill out, unas vistas panorámicas de todo Gijón y una piscina. Pero no una piscina cualquiera, sino una de nado a contracorriente mediante motor.
La segunda terraza o porche está ubicada en la planta superior. Es más íntima y acogedora y está provista de isla con barbacoa. Desde este punto de la casa, como se puede imaginar, las vistas se multiplican. En esta planta se encuentra una suite con vestidor, baño con jacuzzi y otra terraza. En el resto de la casa hay cinco dormitorios más.
La sorpresa está en el sótano
La joya de la corona o la sorpresa de este gran chalet está en el sótano: una pista de pádel interior con nueve metros de altura y recuperador de aire, algo casi imposible de encontrar en ningún otro rincón de Asturias y menos en una vivienda. En esta zona de la casa también hay un gimnasio, sale de cine, zona de ocio y un enorme garaje.
La propiedad, que también cuenta con un apartamento independiente y totalmente equipado para el personal de servicio o invitados, llama la atención también por fuera por su singular diseño. Muy moderno, con formas que se salen de lo normal, grandes aleros y esculturas que recuerdan una vez más que estamos ante un chalet exclusivo.
