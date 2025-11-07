Todas las propuestas del nuevo programa de ocio alternativo Abierto hasta el amanecer

La asociación juvenil Abierto hasta el Amanecer presentó su nuevo programa de ocio alternativo nocturno, que se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 21 de diciembre. Esta iniciativa cumple 34 años como una oferta consolidada que busca dar otras opciones relacionadas con actividades culturales y deportivas para los fines de semana a jóvenes de entre 13 y 35 años. Entre los eventos más destacados volverán a estar las ligas deportivas, los torneos online o diferentes eventos deportivos y culturales.

Las competiciones irán desde fútbol sala sub 35 y sub 18, fútbol 7 o voleibol y baloncesto. Las ligas serán mixtas y gratuitas. De la misma forma, también habrá un desafío vertical en el rocódromo “One Move” el domingo 9 de noviembre, una maratón de pádel el sábado 22 de noviembre en el Complejo Deportivo de La Calzada o la XXV Carrera Anti-SIDA en el paseo de San Lorenzo el sábado 29 de noviembre.

Estas actividades se compaginarán con otros actos culturales como el Evento 25N "Abierto para luchar", que se celebrará el 23 de noviembre, el Ecofest del domingo 7 de diciembre o el Evento Navideño, en la Antigua Escuela de Comercio el sábado 20 de diciembre. En este mismo espacio, tanto el viernes como el domingo habrá diferentes iniciativas como un taller de guitarras, Friends Dates o la Fiesta de despedidAHA, que dará cierre a las 18.00 horas a la programación.

Los Centros Municipales de El Llano, viernes y sábado, y El Coto, solo los sábados, también tendrán protagonismo, acogiendo actividades durante los fines de semana como cocinas temáticas por países, torneos de diversas temáticas o clases de baile. También habrá espacio para talleres y cursos formativos que tendrán certificado de asistencia y aprovechamiento. Alguno de los eventos como Risoterapia, el concurso de postres asturianos o el dibujo de caricaturas estará abierto a qué personas que necesiten apoyo o adaptación puedan hacer uso de ello.

El Conseyu de la Mocedá de Xixón colaborará en el programa con tres actividades: un taller de primeros auxilios psicológicos, el 7 y 14 de diciembre; truque de segunda mano, 14 de diciembre; y una tarde de risas y dados, también el 14 de diciembre. Así mismo, el Centro de iniciativas juveniles de La Calzada será otro lugar que albergará talleres de clown y pintacaras o de pirograbado. La programación no se olvida de aquellos que necesiten estudiar durante las últimas horas del día, ofreciendo que todos los viernes y sábados, con la excepción de la última semana la sala de estudios del CMI El Llano permanecerá abierta de 22.00 a 02.00 horas.