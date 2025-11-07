Una sola constructora formalizó oferta para las fincas del Plan Llave

Solo una empresa, Construcciones Los Campos, llegó a formalizar una oferta para participar en la licitación de las seis primeras parcelas del Plan Llave. Una oferta que registró el 10 de julio. Solo un día antes de que el Ayuntamiento procediera a la suspensión del procedimiento para atender una petición de CAC-Asprocon que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, quería saber el impacto que en la propuesta municipal tendría un incremento del precio del módulo de vivienda protegida. Para dar respuesta a esa inquietud, el Ayuntamiento optó por modificar el pliego de condiciones.

El 10 de septiembre, la Junta de Gobierno dejaba sin efecto el acuerdo de abril que daba soporte a las condiciones iniciales, aprobaba los nuevos pliegos y levantaba la suspensión dando un nuevo plazo para que las constructoras se presentaran. Un plazo que se cerró el 27 de octubre sin haber recibido ninguna oferta. También se comprueba que la oferta de Construcciones Los Campos no se había modificado para adecuarse a las nuevas condiciones.

Ese es el relato que se puede seguir en el acta de la mesa de contratación que, tras no poder admitir la única oferta presentada, tuvo que declarar desierta la licitación. El procedimiento afectaba a seis fincas municipales, divididas en tres lotes, que se ofrecían a los constructores para hacer viviendas de protección concertada. En total, se construirían unas 120 viviendas por esta via. El pago del suelo al Ayuntamiento se haría trasladándole la propiedad de una veintena de esas viviendas.

La posición de la patronal

Al anunciar que la licitación había quedado desierta, el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, responsabilizó de manera directa al gobierno del Principado por no actualizar el precio del módulo como pide la patronal. Ahora mismo hay una negociación abierta en el marco de la concertación autonómica. La patronal plantea una subida del 20% y el Principado ha ofertado en principio alrededor d eun 2%.

Pero al analizar el fallido final de la primera fase del Plan Llave, el presidente de CAC-Asprocon, Joel García, repartió culpas entre el Principado y el Ayuntamiento. Al primero por el precio del módulo y al segundo por el precio del suelo. El gobierno municipal ya ha adelantado su intención de, cuando ese módulo suba, repetir licitación sumando más parcelas. Las seis del actual procedimiento se podrían enajenar de forma directa al mismo precio.

Por otro lado, el presidente del Principado, Adrián Barbón, se refirió ayer a lo sucedido con plan Llave. Lo hizo, en concreto, al punto de vista ofrecido por el gobierno local desde el cual se aseguró que el Plan Llave había fallado por "un boicot" supuestamente orquestado por parte del Gobierno regional por la falta de actualización del módulo de la vivienda protegida. "Es algo que yo no comparto. Creo que a veces se dicen cosas que no son ciertas. ¿Cómo vamos nosotros a boicotear nada", se cuestionó ayer el dirigente socialista. "Todo lo contrario remarcó.

Barbón presume de Peritos

"Se está en negociaciones para la actualización del precio del módulo. El compromiso del Principado es tan total que hemos desbloqueado la situación en Peritos", razonó Barbón. "En política de vivienda, el compromiso del Gobierno de Asturias en las medidas y proyectos que le corresponden se están haciendo, como es el caso de Peritos", remarcó el líder socialista, que tendió la mano a la alcaldesa, Carmen Moriyón, con la que ayer coincidió en un acto en Gijón como fue el 75 aniversario de la fabada Litoral. "Reitero que tenemos la mano tendida al Ayuntamiento, como sabe la alcaldesa para afrontar el problema de la vivienda", zanjó.