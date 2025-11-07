Así son los sondeos en el espacio más emblemático de Gijón para el ansiado proyecto de soterramiento: el paseo del Muro y los grandes cruces centran la atención

Aunque no hay plazo concreto –todo depende de las dificultades que vayan surgiendo en cada punto de control– hasta finales de año podrían durar los sondeos que ayer arrancaron en el entorno del Muro de San Lorenzo de cara a elaborar el informe geotérmico que acompañe el estudio de viabilidad sobre el soterramiento del tráfico en el Muro y la ubicación de una aparcamiento subterráneo. Un estudio encargado por el gobierno de Carmen Moriyón como base para la toma de futuras decisiones y cuyos resultados se conocerán entre finales de febrero y principios de marzo.

Para garantizar que la caracterización del suelo sea lo más completa posible a los operarios de la empresa Instrumentación Geotécnica y Estructuras (Inge) se les han encomendados actuaciones en 37 puntos. En 17 de esos emplazamiento se medirá la consistencia del suelo con un penetrómetro dinámico y en los otros veinte puntos tendrán lugar los sondeos a rotación. Ayer los trabajos arrancaban a primera hora de la mañana con uno de esos penetrómetros golpeando el suelo en la medianera del Muro a la altura de la calle de Eladio Carreño. Hasta última hora de la mañana no pudo el personal de Inge arrancar con el sondeo prevista en la rotonda del Piles ante la dificultad de encontrar un punto donde no se generaran problemas con la enrevesada red de conducciones de todo tipo de servicios que por allí pasan.

Hasta 500 metros lineales

El objetivo de esos sondeos es tener datos concretos sobre las condiciones del terreno para, sobre todo, saber en que punto está la roca. El cálculo es que, dependiendo de lo abajo que esté , a cada sondeo se le puedan dedicar entre uno y tres días de trabajo. La estimación fijada en el contrato es cubrir 500 metros lineales con perforaciones de hasta 25 metros. Los sondeos, que han empezado por la zona del Piles más próxima al parque de Isabel la Católica, seguirán por el propio paseo marítimo de San Lorenzo. También habrá sondeos en puntos de confluencia del Muro con las grandes calles de La Arena que allí desembocan.

A los ensayos que se realicen sobre el terreno se sumarán los que se van a realizar en el laboratorio de cara a realizar el estudio geotécnico que sirva de base al estudio de viabilidad para un futuro soterramiento del tráfico, con la posibilidad de un aparcamiento subterráneo.

El inicio de las pruebas de campo ha avivado la preocupación vecinal, sobre todo en La Arena, sobre un soterramiento que no gusta. "Ni nos gusta ni lo consideramos una necesidad", explica María José Cuervo, presidenta de la asociación vecinal de La Arena. A la entidad se han dirigido vecinos mostrado su miedo por el impacto que una obra de ese calado puede tener en los edificios. "Es verdad que nos dicen que ahora hay muchos adelantos y que ya se hizo el canal de la Mancha pero no nos fiamos de que en el Muro se vaya a invertir todo lo necesario porque estamos hablando de una obra millonaria", explica Cuervo para quien, si se quiere controlar el tráfico en la zona hay otras opciones: desde una plataforma única al cierre a la circulación en zonas o meses determinados.

"Esto no es más que seguir con el entretenimiento, no veo viable ese soterramiento". Esto es lo que piensa de este estudio su colega Maite Martín, desde la asociación "Jovellanos" de la zona centro, a la que también afecta el proyecto.