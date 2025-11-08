Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El colegio Patronato San José de Gijón celebra su fiesta de otoño

El centro disfruta de una jornada de diversión y tradición tras la visita de la Guardia Civil

Participantes en la jornada en el colegio Patronato San José.

Participantes en la jornada en el colegio Patronato San José.

El colegio Patronato San José de Gijón celebró este viernes su fiesta de otoño, una jornada de diversión y tradición a partes iguales, con presencia de numerosas familias, y que tuvo lugar un día después de la visita de la Guardia Civil al centro. Agentes de todas las unidades de la Benemérita se pasaron el jueves por el cole para hablar con los alumnos sobre sus funciones dentro del cuerpo y realizar distintos talleres.

Entre las unidades participantes estuvieron guardias civiles de la Policía Judicial, del Servicio de Protección a la naturaleza (Seprona), de la unidad de Seguridad Ciudadana (Ucesic), del sector de Tráfico, de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (Geas), de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), los guías caninos del servicio cinológico, del Grupo de Acción Rápida (GAR) y del grupo Pegaso, los especialistas en gestión aeronáutica y seguridad operacional. Los estudiantes del Patronato disfrutaron con los perros que detectan drogas y explosivos y especialmente con las motos de los guardias civiles de Tráfico, pues más de un alumno tuvo la oportunidad de subirse en los vehículos.

Un momento de la fiesta.

Un momento de la fiesta.

