Corzosa: excelencia e innovación al servicio de la maquinaria industrial
En su 50º aniversario, esta empresa familiar con sede en Gijón lidera los retos del sector industrial nDel 10 al 14 de noviembre celebrará unas jornadas de puertas abiertas para mostrar las novedades de sus prestigiosas marcas
Con motivo de su 50º aniversario, Corzosa (Corzo Maquinaria Industrial SAU) celebra del 10 al 14 de noviembre, en horario de mañana y tarde, unas jornadas de puertas abiertas en sus instalaciones de Gijón para dar a conocer las últimas novedades de sus prestigiosas y exclusivas marcas, tales como Zayer, Geminis, CMZ, Tecoi, Axial, Geinsa, Lagun, Flow, Ibarmia, Jaso, Faccin o VLB.
Esta empresa familiar, que este año ha cumplido medio siglo de andadura, es un referente en maquinaria industrial y afronta el futuro preparada para afrontar los desafíos del sector industrial gracias a su apuesta por la innovación. Especializada en el mundo de las máquinas-herramienta para mecanización, deformación y tratamiento superficial de metales y a la maquinaria de elevación, con presencia en sectores tan importantes como el eólico, defensa, aeronáutico, fotovoltaico o nuclear entre otros.
Su actual CEO, Luis Mochales López, lidera un equipo humano formado por grandes profesionales, en su mayoría ingenieros, economistas y técnicos, que con su gran compromiso y sentimiento de pertenencia han situado a Corzosa en la vanguardia de un sector altamente especializado.
Durante estas cinco décadas de reconocida trayectoria, Corzosa ha experimentado un notable crecimiento, tanto a nivel logístico, de empleo o facturación. El año 2007 marcó un antes y un después en la empresa con la ampliación de sus instalaciones hasta alcanzar los 5.500 m2 actuales en su sede del Polígono de los Campones, distribuidos en oficinas, almacenes de exposición y taller para asistencia técnica y servicio postventa. En 2017 continua la expansión con la apertura de la delegación de Galicia en Pontevedra.
Desde sus inicios, Corzosa siempre ha destacado por su compromiso con la calidad y la atención a sus clientes. Cuenta con amplias representaciones exclusivas nacionales e internacionales. Dispone además de un catálogo de maquinaria industrial nueva y usada que cubre una gran variedad de necesidades productivas: centros de mecanizado, tornos CNC, rectificadoras, fresadoras, mandrinadoras, cizallas, plegadoras o granalladoras, curvadoras chapa/tubo, puentes-grúa monorraíl/birraíl, plumas, pórticos, carros autónomos, balancines con imanes telescópicos, cabinas de pintura, máquinas de corte por láser, plasma, oxicorte, etc.
En este 50º aniversario que están celebrando en 2025 la empresa sigue apostando por el mercado nacional, pero también por un futuro cada vez más internacional. No en vano ya ha participado en importantes proyectos en países como México, India, Brasil, Rusia o Polonia, en sectores estratégicos como el eólico y el nuclear, o en la industria de la defensa.
Esta próxima semana de jornadas de puertas abiertas es una muestra más del liderazgo de Corzosa en el sector de la maquinaria industrial y una apuesta decidida por un futuro lleno de retos que la compañía afronta con gran solvencia y determinación, gracias a la confianza de sus clientes, el talento de sus trabajadores y la facilidad para adaptarse a los cambios.
