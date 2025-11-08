Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El descaro pop de Elena del Frade gana el concurso de maquetas del Instituto de Juventud

La solista y su banda se convierten en la primera formación exclusivamente femenina que gana el certamen en sus cuarenta años de existencia

Elena del Frade, en solitario en el escenario, al inicio de su concierto, este viernes en Kuivi Almacenes.

Chus Neira

El descaro pop teñido de hastío existencial doméstico de Elena del Frade y sus chicas, canciones para encerrarse en la habitación y catapultarlas al exterior en una gozosa celebración de la amistad y juventud, se hizo ayer con la victoria del 40º Concurso de Maquetas del Instituto Asturiano de la Juventud y 40 Principales. En cuatro décadas de existencia del prestigioso certamen, decano en España y factoría de bandas centrales en la escena asturiana, es la primera vez que una formación exclusivamente femenina se lleva el gato al agua.

La victoria de Elena del Frade tiene algo de justicia poética, ya que ella es una veinteañera crecida en Sonidópoplis a las faldas musicales de Mar Álvarez (“Undershakers”, “Pauline en la playa”). Así que Elena del Frade y su banda, con una solidísima bajista, que es su hermana Inés del Frade, dotada de un groove capaz de soportar a toda la formación, y con sus amigas Ari Álvarez y Lucía Corte en teclados, programaciones, bailes y voces, demostraron que un grupo es la suma de todas sus partes y que su propuesta, con éxitos instantáneos como “Rascacielos”, vibran con los tiempos y se fecilitan de estar aquí. Son un presente muy luminoso.

El resto de la final, celebrada en el espacio de Kuvi Almacenes, ofreció diversidad bien ejecutada, desde el rock desacomplejado de “Casino SA” a la maravillosa voz de Zero Castigo o la sólida y emocionada propuesta de autor de Rubén SchRz. Además, Lorena Lawns su disco, resultado de haber ganado el año pasado en este mismo certamen.

TEMAS

