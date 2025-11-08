Dolores Ibárruri, un corazón «siempre» de vuelta a Asturias: así fue la ofrenda floral que se le brindó en Gijón

La izquierda homenajea este fin de semana en Gijón a una de las figuras más influyentes de su historia. Se trata de Dolores Ibárruri, La Pasionaria, histórica dirigente del Partido Comunista de España, que fue diputada nacional en dos ocasiones (1936 y 1977, a su regreso del exilio) y ambas por esta región. «Asturias es una tierra que siempre tenía en el corazón», afirmó su nieta, Dolores Ruiz-Ibárruri; lo hizo en la ofrenda floral que se le brindó ayer a su abuela en la vía que lleva su nombre desde 1993 en el callejero gijonés.

Ruiz-Ibárruri aseguró que es un «enorme honor» estar en Gijón, tanto por el acto realizado a pie de calle como por el estreno de la cinta “Dolores Ibárruri: Pasionaria”, de Amparo Climent, que se proyectó por la tarde en la Escuela de Comercio. «Hemos hablado mucho de su recuerdo, pero ahora vamos a tener la oportunidad de verla viva en unos magníficos reportajes y entrevistas de TVE, que son la base de la película», manifestó la nieta de La Pasionaria ante casi un centenar de asistentes en el acto, auspiciado por Izquierda Unida y Comisiones Obreras (CC. OO.), y englobado en el programa de actividades bautizado como “Dolores Vuelve”.

Durante su intervención, Ruiz-Ibárruri, además de hablar de la relación de su abuela con la región, dedicó unos minutos a elogiar la labor que realizó durante toda su vida en favor de la clase obrera y su lucha contra el fascismo. La nieta declaró que la homenajeada detestaba «el arte de marear que usan muchos políticos» y que, para hacer lo mismo, se quedaba «en casa», porque la política es «un instrumento de gestión».

«Dolores Ibárruri fue una joven nacida en la localidad vizcaína de Gallarta, que nunca vio cumplido su sueño de ser maestra, pero, sin embargo, llegó a ser el más emblemático símbolo de la lucha por la democracia y la justicia social en nuestro país», manifestó Alejandro Farpón, coordinador de IU en Gijón y concejal en el Ayuntamiento por la coalición, sobre la primera mujer en ser secretaria general de un partido político en España. «Antes de ser un mito –precisó– fue una militante que defendió la República, sufrió la derrota y el exilio, pero nunca se rindió». Para Farpón, el «mejor homenaje» que se le puede rendir a La Pasionaria es «seguir su ejemplo».

Por parte de CC. OO. intervino su responsable en Gijón, Jorge Espina, para quien la mujer que fue secretaria general del Partido Comunista de España (PCE) y después su presidenta, hasta su fallecimiento en 1989, fue «la voz de una clase condenada a no tener voz». Además, a su juicio, su condición de proletaria y mujer le dio el plus de «entender el feminismo desde el prisma de la clase trabajadora», a diferencia de políticas como Victoria Kent, Clara Campoamor o Margarita Nelken, que provenían de una clase social «ajena».

«Hoy no evocamos a una figura de la historia, sino a una de los nuestros, hija de mineros, hermana de las luchas y madre del coraje», expresó Arancha Carcedo, por el PCE. «Ella luchó por una España donde el trabajo diera dignidad, no miseria, y casi un siglo después esa lucha sigue siendo nuestra», una dignidad que «no se negocia». «No hay nada más hermoso que luchar por la vida de los demás» y, parafraseando a Ibárruri, «vale más morir de pie que vivir de rodillas», concluyó Carcedo.