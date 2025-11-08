Un edificio de Gijón, a pocos metros de la Playa de San Lorenzo, esconde una mansión a la venta de dos plantas con dos espectaculares terrazas: el precio por el que puedes hacerte con él

Buscar un nuevo hogar puede resultar para muchos una auténtica condena. Pararse a mirar, visitar, manejar presupuestos, buscar hipotecas... Pero la casa de nuestros sueños está ahí. Cuesta encontrarla, pero está.

Lo malo es que a veces nuestros sueños no van acompañados de la realidad de nuestros ahorros. Hay casas que son auténticas maravillas arquitectónicas y están en pleno centro de la ciudad. Es el caso de este inmueble que nos ofrece el portal inmobiliario tucasa.com en pleno centro de Gijón.

Se trata de un impecable ático dúplex listo para entrar a vivir, en el corazón de la ciudad, desde el que su panorámica 360º hace disfrutar de las mejores vistas de todo Gijón. Situado en un precioso edificio representativo en el Paseo de Begoña, junto al Teatro Jovellanos y a dos minutos de la playa de San Lorenzo, nos encontramos con una propiedad en perfecto estado, con gran carácter, cuya envidiable orientación permite disfrutar de la luz y del sol durante todo el día en sus dos espectaculares terrazas. La cocina está totalmente equipada y los materiales de todo el inmueble son de calidad.

El salón tiene una terraza con grandes ventanales que nos invita a disfrutar de las vistas abiertas. Los dos dormitorios tienen vistas abiertas a toda la ciudad. Cuenta además con la comodidad de contar con plaza de garaje. Si buscas vivir en el corazón de la ciudad de Gijón, a escasos metros de la playa y en un piso único y listo para entrar a vivir, no lo dudes, esta es un magnífica opción. Es un inmueble único, lujo al alcance de muy pocos. La zona del Paseo de Begoña es una de las áreas más valoradas y deseadas de Gijón debido a su extraordinaria ubicación en el centro de la ciudad, sus vistas abiertas y a pocos metros de la Playa de San Lorenzo.

El edificio se sitúa estratégicamente en una bonita calle peatonal situada cerca de los principales atractivos de la ciudad. Sin duda un lugar privilegiado, provisto además de todos los servicios necesarios: supermercados, bancos, restaurantes, centros de salud, clásicos cafés, paradas de bus, taxis y comercios de todo tipo, que en conjunto brindan mayor plusvalía a este vivo y encantador barrio. Vivir en el centro de una alegre ciudad, a la orilla del mar, rodeada de montañas y naturaleza sobrecogedora, es posible.

Se trata de un piso de 155 metros cuadrados de los cuales 107 son útiles. Eso sí, esta exclusiva vivienda no es apta para todos los bolsillos y se puede adquirir por 1.150.000 euros.