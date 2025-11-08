Emotivo y multitudinario homenaje en el barrio gijonés de Cimavilla en el adiós a uno de sus negocios más históricos: flores, aplausos y lágrimas
Los vecinos del barrio Alto despiden con a sus carniceras con pena y ramos
Con ramos de flores y por sorpresa. Los vecinos de Cimavilla rindieron ayer homenaje a sus carniceras de las Cuatro Esquinas, el emblemático negocio de la calle Rosario que cierra sus puertas tras cerca de medio siglo en el barrio Alto. Un acto muy emotivo y lleno de aplausos de gratitud para Laura Castaño y su madre, María Nones, fundadora de la tienda, que se van con mucha pena.
Las Cuatro Esquinas abrió sus puertas en Cimavilla en 1979. "Cuando empecé, en esta calle y en las aledañas había nueve tiendas. Antes, había pisos grandes con familias. Ahora hay mucha gente joven, parejinas y todo eso, mucho piso vacacional y bares", describía María Nones al echar la vista atrás. Ahora es su hija, Laura Castaño, quien llevaba este negocio popular en el barrio Alto que ahora cierra sus puertas para trasladarse a Laviada.
El motivo de la marcha, explicaron a través de LA NUEVA ESPAÑA, está en los estrictos permisos requeridos, sumada a la normativa que hay que cumplir en Cimavilla por ser el casco histórico, las obligan a una fuerte inversión. "La verdad, tengo una pena que me quiero morir. No nací aquí, pero soy de Cimavilla de toda la vida. Qué le vamos a hacer. Así es la vida", reconocía Nones.
Los vecinos fueron enterándose poco a poco del cierre. A muchos les pilló por sorpresa. Unos y otros no dudaron en rendirles homenaje antes de su partida. Con ramos de flores y entre aplausos rindieron así homenaje a quienes despacharon durante décadas.
