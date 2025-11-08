Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emotivo y multitudinario homenaje en el barrio gijonés de Cimavilla en el adiós a uno de sus negocios más históricos: flores, aplausos y lágrimas

Los vecinos del barrio Alto despiden con a sus carniceras con pena y ramos

Emotivo y multitudinario homenaje en el barrio gijonés de Cimavilla en el adiós a uno de sus negocios más históricos: flores, aplausos y lágrimas (en imágenes)

Emotivo y multitudinario homenaje en el barrio gijonés de Cimavilla en el adiós a uno de sus negocios más históricos: flores, aplausos y lágrimas (en imágenes)

Ver galería

Emotivo y multitudinario homenaje en el barrio gijonés de Cimavilla en el adiós a uno de sus negocios más históricos: flores, aplausos y lágrimas (en imágenes) / Marcos León

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Con ramos de flores y por sorpresa. Los vecinos de Cimavilla rindieron ayer homenaje a sus carniceras de las Cuatro Esquinas, el emblemático negocio de la calle Rosario que cierra sus puertas tras cerca de medio siglo en el barrio Alto. Un acto muy emotivo y lleno de aplausos de gratitud para Laura Castaño y su madre, María Nones, fundadora de la tienda, que se van con mucha pena.

Las Cuatro Esquinas abrió sus puertas en Cimavilla en 1979. "Cuando empecé, en esta calle y en las aledañas había nueve tiendas. Antes, había pisos grandes con familias. Ahora hay mucha gente joven, parejinas y todo eso, mucho piso vacacional y bares", describía María Nones al echar la vista atrás. Ahora es su hija, Laura Castaño, quien llevaba este negocio popular en el barrio Alto que ahora cierra sus puertas para trasladarse a Laviada.

El motivo de la marcha, explicaron a través de LA NUEVA ESPAÑA, está en los estrictos permisos requeridos, sumada a la normativa que hay que cumplir en Cimavilla por ser el casco histórico, las obligan a una fuerte inversión. "La verdad, tengo una pena que me quiero morir. No nací aquí, pero soy de Cimavilla de toda la vida. Qué le vamos a hacer. Así es la vida", reconocía Nones.

Noticias relacionadas y más

Los vecinos fueron enterándose poco a poco del cierre. A muchos les pilló por sorpresa. Unos y otros no dudaron en rendirles homenaje antes de su partida. Con ramos de flores y entre aplausos rindieron así homenaje a quienes despacharon durante décadas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
  2. Cimavilla despide tras casi medio siglo de historia a la carnicería Las Cuatro Esquinas: permisos, normativa y una inversión que no compensa
  3. El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
  4. Noche de desenfreno en Gijón: revientan escaparates en Cimavilla y dejan todo 'lleno de meados y cagadas
  5. Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
  6. El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
  7. El auge en Gijón de los bajos comerciales convertidos en viviendas impulsa a una nueva regulación de Urbanismo: 'Va a estar solucionado a muy corto plazo
  8. Aterrizan en Action las tazas virales que se agotan en Carrefour (y están a mitad de precio y en más colores)

El espíritu de Paco de Lucía ilumina el concierto de Al Di Meola

Comida mexicana, arepas, fruta ecuatoriana, perfumes árabes... La diversidad en El Llano se abre paso con negocios del mundo en un barrio de Gijón "que acoge bien al de fuera"

Comida mexicana, arepas, fruta ecuatoriana, perfumes árabes... La diversidad en El Llano se abre paso con negocios del mundo en un barrio de Gijón "que acoge bien al de fuera"

El descaro pop de Elena del Frade gana el concurso de maquetas del Instituto de Juventud

El descaro pop de Elena del Frade gana el concurso de maquetas del Instituto de Juventud

Carmen Duarte, histórica del movimiento vecinal en el barrio gijonés de El Llano: “Nunca tuve miedo a decir lo que pensaba”

Carmen Duarte, histórica del movimiento vecinal en el barrio gijonés de El Llano: “Nunca tuve miedo a decir lo que pensaba”

Emotivo y multitudinario homenaje en el barrio gijonés de Cimavilla en el adiós a uno de sus negocios más históricos: flores, aplausos y lágrimas

Emotivo y multitudinario homenaje en el barrio gijonés de Cimavilla en el adiós a uno de sus negocios más históricos: flores, aplausos y lágrimas

Dolores Ibárruri, un corazón "siempre" de vuelta a Asturias: así fue la ofrenda floral que se le brindó en Gijón

Dolores Ibárruri, un corazón "siempre" de vuelta a Asturias: así fue la ofrenda floral que se le brindó en Gijón

El árbol de Navidad más original del mundo está en esta localidad de Asturias, no tiene ramas ni está hecho de luces, y pesa tanto como 20 vacas

El árbol de Navidad más original del mundo está en esta localidad de Asturias, no tiene ramas ni está hecho de luces, y pesa tanto como 20 vacas

El colegio Patronato San José de Gijón celebra su fiesta de otoño

El colegio Patronato San José de Gijón celebra su fiesta de otoño
Tracking Pixel Contents