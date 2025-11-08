El grupo "La Alegría" de Porceyo recupera su esfoyaza en el Tendayu

Una bonita tradición que ahora vuelve a la vida. El Grupo Folclórico "La Alegría" de Porceyo recupera su esfoyaza –una fiesta asturiana en torno al maíz– tras tres décadas sin realizarse. La actividad tendrá lugar hoy a partir de las cinco de la tarde en el Muséu del Pueblu d’Asturias en el Tendayu. La cita incluye juegos, comida y bailes tradicionales.

La recuperación de esta tradición supone un nuevo paso adelante en la revitalización del Grupo Folclórico "La Alegría" que, si el año pasado estuvo a punto de desaparecer, ahora tras un proceso de revitalización interna vuelve a estar más activo que nunca. Los preparativos para la actividad, que es de carácter gratuito, se ultimaron ayer. Además de lo ya citado, sobre las seis y media se entregará la "Panoya de Oro" a Juacu López, el director del Muséu del Pueblu d’Asturias.