El grupo "La Alegría" de Porceyo recupera su esfoyaza en el Tendayu
La cita, que llevaba tres décadas sin hacerse, arranca a las cinco con varias actividades
Una bonita tradición que ahora vuelve a la vida. El Grupo Folclórico "La Alegría" de Porceyo recupera su esfoyaza –una fiesta asturiana en torno al maíz– tras tres décadas sin realizarse. La actividad tendrá lugar hoy a partir de las cinco de la tarde en el Muséu del Pueblu d’Asturias en el Tendayu. La cita incluye juegos, comida y bailes tradicionales.
La recuperación de esta tradición supone un nuevo paso adelante en la revitalización del Grupo Folclórico "La Alegría" que, si el año pasado estuvo a punto de desaparecer, ahora tras un proceso de revitalización interna vuelve a estar más activo que nunca. Los preparativos para la actividad, que es de carácter gratuito, se ultimaron ayer. Además de lo ya citado, sobre las seis y media se entregará la "Panoya de Oro" a Juacu López, el director del Muséu del Pueblu d’Asturias.
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
- Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
- Noche de desenfreno en Gijón: revientan escaparates en Cimavilla y dejan todo 'lleno de meados y cagadas
- Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
- El auge en Gijón de los bajos comerciales convertidos en viviendas impulsa a una nueva regulación de Urbanismo: 'Va a estar solucionado a muy corto plazo
- Aterrizan en Action las tazas virales que se agotan en Carrefour (y están a mitad de precio y en más colores)