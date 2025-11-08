Jornadas sobre prevención del suicidio

Con la presencia de la Alcaldesa, Carmen Moriyón, arrancaron ayer en la Escuela de Comercio (en la imagen) las Jornadas Avanza de Prevención del Suicidio, organizadas por la Asociación Abrazos Verdes y el Colegio Oficial de Psicología. La cita continúa hoy en el Centro Municipal de El Llano.