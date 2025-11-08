La licitación de obras relevantes de Gijón se lía (y estos son los motivos), aunque otras progresan adecuadamente

Falta de ofertas que llevan a dejar desierta la licitación, errores formales a subsanar, cambios en los pliegos de condiciones, suspensiones de procedimiento, paralizaciones cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.... Aunque no son casuísticas nuevas, la realidad es que las licitaciones que hacen las administraciones públicas sufren cada vez más de alguna de esas incidencias. O del cúmulo de varias. Gijón no es ajena a una situación que acaba demorando más de lo deseado –por los gobiernos y por los vecinos– el desarrollo de proyectos. Algunos pequeños, otros trascendentales. Gijón sabe mucho de esto.

De hecho, el último ejemplo es de esta misma semana: la licitación de las seis primeras parcelas del denominado Plan Llave. El procedimiento se abría en abril ya con la necesidad a las pocas de hacer un rectificado en uno de los anexos del pliego de condiciones técnicas y con plazo para recibir ofertas hasta el 15 de julio. A punto de llegar a esa fecha, el gobierno local optaba por suspender el procedimiento para rehacer las bases en respuesta a una petición de la patronal de la construcción. Todo se reactivó en septiembre y la falta de ofertas lleva a la declaración de desierta hace unos días. Un frenazo para el plan con el que el Ayuntamiento iba a impulsar las 120 primeras viviendas de las 500 que se fijaron en el Plan Llave.

Esta semana, por otro lado, empezaban los sondeos para hacer un estudio de viabilidad sobre el soterramiento del tráfico en el Muro. Los trabajos arrancaban casi un año después de su licitación inicial en diciembre de 2024. En enero se paralizó ante un recurso contra las bases del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El proceso de reactivó, con esas nuevas bases, en abril. Aunque la adjudicación no llegaba hasta octubre.

Son los últimos ejemplos en licitaciones municipales, aunque no los más graves y enrevesados. O que se lo pregunten a los vecinos de la Sindical de Contrueces que casi no se lo podían creer cuando el pasado julio vieron instalarse las casetas de obra. A la primera fase de su proyecto de rehabilitación como barrio degradado le pasó de todo. La obra se adjudicó en un primer momento a Proyecon en 2022 pero cuando iba a empezar la constructora denunció fallos en el proyecto que lo hacían inviable en las condiciones del contrato. Reuniones, vueltas arriba y abajo y, finalmente, un complejo proceso de resolución de contrato. No hubo ofertas en la segunda licitación. La tercera, y última, tampoco fue como la seda. La adjudicataria no completó los trámites para poder firmar el contrato y hubo que recurrir de urgencia a la otra candidata. Los plazos apremiaban en un proyecto que cuenta con financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Hasta cinco licitaciones

Pero la falta de licitadores no es un mal que afecte solo a los grandes contratos. La web municipal da cuenta, respecto a licitaciones de escasa envergadura económica, de 21 ofertas declaradas como desiertas en lo que va de año. Algunas del Ayuntamiento, otras de sus organismos autónomos y algunas más de las empresas municipales.

La experiencia gijonesa con obras que quedaron desiertas también afecta a licitaciones impulsadas desde el Principado de Asturias. De hecho, la mayor obra autonómica en Gijón arrancó con una licitación fallida por falta de ofertas: la ampliación del hospital de Cabueñes. Era 2021 y a ninguna empresa le interesó una operación de casi 45 millones. Sí hubo licitadores en el segundo intento, ya presupuestado en más de 80 millones, aunque en esta ocasión fue una rescisión unilateral del contrato por parte del Principado lo que ha conllevado que la ampliación no esté todavía, una batalla judicial entre las partes y la necesidad de una tercera licitación.

Hasta cinco licitaciones tuvo que hacer el Principado para poder sacar adelante las obras de la cúpula de la iglesia de la Universidad Laboral, cuya apertura al público anunciaba hace unos días la consejera de Cultura para finales de este año o principios del que viene. Los trabajos que ahora se rematan arrancaron en 2023 pero la primera licitación fue en 2020 y de la obra se empezó a hablar en 2017.

Otro ejemplo de licitación autonómica fallida se puede encontrar en la obra de reforma de la Residencia Mixta de Pumarín. En este caso, la consecuencia directa no solo fue tener que volver a sacarla a contratación. También que la Consejería de Derechos Sociales tuviera que asumir los más de ocho millones de coste de una obra que, con el calendario anterior, se financiaba con fodos europeos.

Los avances en tiempo y forma de Tabacalera, la Pecuaria y Naval Gijón

Algunas obras se lían más de lo esperado y otras progresan adecuadamente. Entre dos ofertas está ahora mismo eligiendo el Ayuntamiento de Gijón la constructora que asume la obra de conversión de Tabacalera en un centro de arte. Es un contrato de 21,5 millones de euros: el más cuantioso de los licitados desde hace años desde el ámbito municipal y con 42 meses de plazo para su ejecución.

Tampoco ha tenido el Ayuntamiento mayores problemas con todas las operaciones que tiene que ver con el inicio de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en La Pecuaria. Para principios del año que viene se espera el final de la obra de urbanización de la primera fase, donde está la parcela que salió a la venta y que compró la Universidad Europea.

Naval Gijón es la tercera pata de este trío de proyectos estrella que reivindica el equipo de Carmen Moriyón. En su fase actual, la de adecuación provisional del suelo que ya es de titularidad municipal para su apertura al público como zona de paseo y estancia, las obras van en tiempo y forma. La intensidad de los trabajos se puede ver tras el derribo del murete del acceso por el Tallerón.