Llantones disfruta con los callos

La tradicional fiesta de los callos organizada por la asociación de festejos "El Carmen" de Llantones arrancó ayer con una cena (en la imagen) a la que luego siguió la música. Esta cita, a la que ayer acuido el concejal Jesús Martínez Salvador, seguirá todo el fin de semana, con lleno asegurado en la cena de hoy y el domingo.

