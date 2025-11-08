Un motorista herido al chocar contra un coche que se saltó un ceda en Gijón
El siniestro ocurrió en la calle General Suarez Valdés esquina con Conde Toreno en El Coto
Un motorista resultó herido por la tarde en el barrio de El Coto después de sufrir un accidente de circulación cuando conducía por la calle General Suarez Valdés. A la altura del cruce con la calle Conde Toreno, el conductor de un vehículo se saltó el ceda el paso y acabó empotrándose contra el coche sin posibilidad alguna de frenar.
El afectado impactó contra el lateral del vehículo. "Acabó entrando por la ventana", según los testigos del siniestro, que motivó la intervención de los servicios sanitarios y de agentes de la Policía Local.
El conductor de la motocicleta, que sufrió importantes daños, no sufrió lesiones de gravedad afortunadamente.
