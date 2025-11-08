La reforma del colegio de Los Campos se amplía hasta junio

La Junta de Gobierno tiene previsto dar luz verde en su sesión del próximo martes a un modificado en el contrato de rehabilitación integral del colegio de Los Campos que conlleva un incremento de 970.191.06 euros (IVA incluido) y de 4 meses de plazo. Esta es una de las grandes obras que aún tiene en marcha el Ayuntamiento de Gijón en base a financiación europea conseguida a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La subvención concedida a Gijón para este proyecto en 2022 fue de tres millones. Las obras fueron adjudicadas en octubre de 2024 a la firma Copcisa por algo más de 5,7 millones (impuestos incluidos). El plazo de ejecución fijado en ese momento era de 15 meses.

Tres son las necesidades imprevistas que justificaron este modificado: el refuerzo de la estructura existente, la nivelación de los forjados de las plantas primera y segunda y la adaptación del ascensor. En lo que tiene que ver con el refuerzo de la estructura, el proyecto inicial planteaba colocar el pavimento nuevo sobre el pavimento cerámico existente pero, tras consultar con varios instaladores, se llegó a la conclusión de que no se podía hacer y se levantó el pavimento. Operación que dejó ver el mal estado de los forjados de hormigón de las plantas primera y segunda y la necesidad de acometer ese refuerzo. A ello hay que sumar un proceso de nivelación al presentar un desnivel de 30 centímetros de lado a lado lo que impedía aplicar el mortero antinivelante. La actuación en el ascensor supone bajarlo hasta la planta baja para eliminar así la barrera arquitectónica existente.

En ese mes de junio, cuando la Junta de Gobierno dio su autorización a que se hiciera el modificado, se decidió también no suspender las obras mientras se hacía para no complicar aún más las cosas en un proyecto que debe cumplir los plazos que marca Europa para no perder la subvención e intentar que los escolares ahora reubicados en el colegio Asturias puedan volver a sus aulas más pronto que tarde. En aquel momento, la previsión era que el plazo de ejecución aumentara en tres meses. En el acuerdo que se votará el martes ese plazo es de cuatro meses con lo que la nueva fecha de finalización de la obra es el 28 de junio de 2026.

En cuanto al aspecto económico, y teniendo en cuenta una baja ya realizada por la empresa, el proyecto pasa ahora a tener un presupuesto de 6,6 millones de euros. La modificación supone un coste adicional de algo más de 970.000 euros, lo que representa un incremento del 16,93% sobre el precio de adjudicación.