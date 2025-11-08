Vega, en Gijón, inicia las celebraciones por la Virgen del Patrocinio y San Emiliano (y hay una importante novedad para 2026)
Los festejos continuarán este domingo con misa, procesión y puya del ramu
S. G.
La parroquia de Vega comenzó este sábado sus celebraciones por la Virgen del Patrocinio y San Emiliano, en las que colabora muy activamente la asociación vecinal. El lanzamiento de cohetes y el rezo del rosario sirvieron para iniciar los festejos. Después hubo misa en honor a la Virgen del Patrocinio, presidida por el párroco Fernando Velado y acompañada del organista Jesús Iglesias. Tras la eucaristía tuvo la procesión con velas en el entorno de la carbayera; volviendo al templo para interpretar el himno a la Virgen del Patrocinio.
El patrón de la parroquia, San Emiliano, tomará el testigo de las conmemoraciones este domingo. Habrá misa a las 11.30 horas y, posteriormente, procesión. "Es tradición que los vecinos aporten productos de la huerta, miel, nueces y avellanas, productos de la granja...", apuntan desde la entidad vecinal. Estos, además, se subastarán en la puya del ramu.
Las fiestas vienen este año con novedades, pues en 2026 Vega recuperará la Cofradía de Nuestra Señora del Patrocinio. Se fundó en el año 1846 fruto de la devoción a la imagen del Patrocinio que se venera en Vega. "Con esta iniciativa, la parroquia pretende volver a recuperar esa honda religiosidad mariana tan propia de Asturias", indican desde la asociación. Se invitará a todos los vecinos interesados a inscribirse como cofrades.
