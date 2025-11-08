Vega, en Gijón, inicia las celebraciones por la Virgen del Patrocinio y San Emiliano (y hay una importante novedad para 2026)

La parroquia de Vega comenzó este sábado sus celebraciones por la Virgen del Patrocinio y San Emiliano, en las que colabora muy activamente la asociación vecinal. El lanzamiento de cohetes y el rezo del rosario sirvieron para iniciar los festejos. Después hubo misa en honor a la Virgen del Patrocinio, presidida por el párroco Fernando Velado y acompañada del organista Jesús Iglesias. Tras la eucaristía tuvo la procesión con velas en el entorno de la carbayera; volviendo al templo para interpretar el himno a la Virgen del Patrocinio.

El patrón de la parroquia, San Emiliano, tomará el testigo de las conmemoraciones este domingo. Habrá misa a las 11.30 horas y, posteriormente, procesión. "Es tradición que los vecinos aporten productos de la huerta, miel, nueces y avellanas, productos de la granja...", apuntan desde la entidad vecinal. Estos, además, se subastarán en la puya del ramu.

Un momento de la misa. / LNE

Las fiestas vienen este año con novedades, pues en 2026 Vega recuperará la Cofradía de Nuestra Señora del Patrocinio. Se fundó en el año 1846 fruto de la devoción a la imagen del Patrocinio que se venera en Vega. "Con esta iniciativa, la parroquia pretende volver a recuperar esa honda religiosidad mariana tan propia de Asturias", indican desde la asociación. Se invitará a todos los vecinos interesados a inscribirse como cofrades.