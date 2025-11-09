Alta participación en el primer día de las macrooposiciones sanitarias de Asturias (que siguen hoy con la prueba más multitudinaria)

En medio de grandes colas en los accesos, que se movían con un orden que casi recordaba a esos países tan amantes de la disciplina, un total de 15.422 opositores realizaron ayer un examen en Gijón para acceder a una plaza del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Estaban inscritos 20.469 candidatos, lo que viene a significar que la tasa de participación efectiva fue del 75,3 por ciento, más elevada que la registrada en procesos selectivos masivos anteriores.

"Los datos demuestran que la sanidad pública asturiana es atractiva, y no sólo para los aspirantes asturianos, sino también para los de las comunidades limítrofes", subrayó al final de la jornada Rut Fernández, directora de Profesionales del Sespa.

Las pruebas celebradas ayer en el Recinto Ferial Luis Adaro correspondían a dos categorías masivas y a otras dos mucho menos numerosas. Por la mañana se examinaron 8.072 candidatos a celador que se disputaban 138 plazas. Acudieron el 71,28 por ciento de los inscritos, la tasa más baja de la jornada.

Por la tarde, llegó el turno de los aspirantes a 261 puestos de técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Se presentaron a la prueba 6.591, el 80,69 por ciento de los apuntados, el índice más elevado del día. También por la tarde, acudieron al espacio ferial gijonés 546 trabajadores sociales en busca de 20 plazas, con un 78,34 por ciento de participación; y 213 candidatos a jefe de taller –el 75,80 por ciento de los inscritos– para pelear por 5 puestos.

El balance de la jornada fue favorable en términos de incidencias. "Los opositores han manifestado un volumen muy pequeño de incidencias, inferior al de procesos anteriores", enfatizó Rut Fernández. Los mecanismos de acceso que consensúan y aplican la Cámara de Comercio de Gijón y el Sespa están más afinados en cada proceso selectivo que se sucede. Los profesionales sanitarios tuvieron que atender a una opositora que, según la información disponible, presentaba una pasajera "crisis nerviosa". Otra candidata, por estar a punto de dar a luz, se acogió a su derecho y realizó la prueba en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), bajo la supervisión de dos colaboradores de la organización.

Aspirantes de toda España se dan cita en Gijón para la gran oposición sanitaria de Asturias / MARCOS LEÓN

En total, un equipo formado por 198 personas apoya la ejecución de los ejercicios que se desarrollarán este fin de semana en el Recinto Ferial Luis Adaro para cubrir 1.068 plazas de empleo público del Sespa. El total de opositores inscritos para el sábado y el domingo era de 43.243. El grupo de colaboradores ayuda a acomodar a los opositores y a repartir y recoger las hojas de respuesta, además de realizar tareas de supervisión y control durante los exámenes para garantizar el éxito del proceso. El Sespa subraya que ha respetado "todas las medidas de confidencialidad en la impresión de las pruebas, el almacenaje y el transporte para garantizar la imparcialidad".

"Es un trabajo de planificación, organización y logística muy importante", manifestó la consejera de Salud, Conchita Saavedra, quien acudió al espacio ferial a media mañana de ayer. A los participantes se les facilitó un código QR, con controles tanto en la entrada del recinto como del pabellón asignado para el examen.

Saavedra señaló que "llama la atención" que, en la convocatoria de plazas de enfermería, cuyo examen se celebra en la tarde de hoy domingo, un 53 % de los inscritos proceda de fuera de la región. "Esto significa estabilidad y seguridad; estamos bajando la temporalidad a menos del 8 % y con ello conseguimos muchos profesionales con situación fija en el sistema sanitario público", proclamó la consejera de Salud, quien reivindicó, en sintonía con la directora de Profesionales, que el Sespa es un destino laboral "atractivo". "Hay muchos profesionales que se quieren inscribir para estar en las bolsas del Sespa porque somos una forma de empleo muy importante en Asturias", reflexionó la consejera de Salud.

Para la jornada de hoy, domingo, está programada para la mañana la prueba más multitudinaria, con 13.310 aspirantes admitidos para 270 plazas de auxiliar administrativo. Por la tarde, están previstos tres exámenes más: uno para ocupar 299 plazas de enfermería, con 6.440 candidatos; otro para las 60 plazas de ayudante de servicios, al que se presentarán 2.216 aspirantes; y la prueba para el acceso a las 15 plazas de higienista dental, para la que están admitidos 808 candidatos.

"En nuestra región es más difícil y no hay playa", dicen tres leonesas

En la plantilla del Servicio de Salud del Principado (Sespa), de unos 20.000 trabajadores, casi el 79 por ciento son mujeres, una tasa que supera en cuatro puntos la del conjunto de la sanidad pública española. Ayer, en los exámenes para una plaza fija celebrados en el Recinto Ferial de Gijón, la distribución pudo ser aproximadamente la misma: de cada diez opositores, entre siete y ocho mujeres. En los minutos previos, unos repasaban apuntes y otros se relajaban tomando un café o charlando. "Los nervios se llevan por dentro", comentaba Patricia Pires, de Llanera y celadora del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), quien se presenta por cuarta vez. "Hay muchísima gente", añadía Emma Rúa, también del HUCA.

"Es la primera vez que me presento, no sé cómo va esto", bromeaba por la mañana Vanesa Pérez, de Pola de Laviana. De ahí también venían Isabel Fernández y Noelia Martínez, todas con bagaje en el sector sanitario. "Me apunté por tener más oportunidades laborales y no cerrar puertas", subrayó Martínez, cocinera en la red del residencias del ERA. Con altas expectativas acude Jéssica Peña, natural de Ribadesella y celadora en el HUCA: "Estudié bastante, ya me va tocando que me llegue la plaza".

En la ciudad tendrá un fin de semana completo Ismael Rivas, inscrito en las categorías de celador, trabajador social y auxiliar administrativo. Desde León acudieron para la prueba de técnicas de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) tres jóvenes con experiencia en el Sacyl (Sanidad de Castilla y León). "Espero por lo menos aprobar y tener algún punto más. Sacar plaza ya sería lo más de lo más", afirmaba Jénnifer Romero, aspiración que coincide con la de Jéssica San José. Cristina Vidal se mostraban optimista: "Venimos fuertes". Las tres subrayan que en el Sacyl "es mucho más difícil sacar plaza". "Además, aquí hay playa", bromeaban. La gijonesa Bárbara Menéndez se encuentra "a gusto" en su actual trabajo de auxiliar de enfermería, pero no quiere renunciar a "las oportunidades que te brinda la sanidad pública".