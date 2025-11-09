La Asociación Cultural Gijonesa y el FICX presentan la programación del festival en el Toma 3

La Sociedad Cultural Gijonesa y Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX), acercaron a la ciudadanía el festival un año más con la tradicional presentación de la programación del certamen en la cafetería Toma 3, que será sede de actividades paralelas. Como se ve en la imagen, el director de la cita fílmica, Alejandro Díaz Castaño, y su equipo realizaron un recorrido por las secciones y proyecciones especiales de la 63.º edición en un encuentro en el que se contó con la participación de los asistentes.