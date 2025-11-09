La figura de la semana: Rui Pinto, un animador con vocación de ayudar

Vientos de cambio en la asociación juvenil Abierto hasta el Amanecer. Rui Pinto Guedes de Oliveira toma el testigo de Carla Delgado en la presidencia. La transición, paulatina, desembocará en el liderazgo de una persona que empezó en la entidad como un trabajador más y al que le llega la oportunidad –y la responsabilidad– de encabezar un colectivo que lleva el ocio por bandera, un ámbito que Guedes conoce a la perfección tras estudiar un Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística.

"Abierto", la primera palabra de la asociación, define a las mil maravillas el carácter de Rui Pinto Guedes de Oliveira, un chaval nacido en 1998 y extrovertido a más no poder. Su nombre ya da pistas de su procedencia. Nació en Oporto, ciudad costera de Portugal y afamada, entre otras cosas, por el vino. O por los colores azul y blanco del histórico Porto FC, uno de los colosos de la liga de fútbol nacional y del que el joven es ferviente seguidor. La familia de Guedes, cuando este se movía entre la niñez y la adolescencia, se trasladó a Gijón, que acabó por convertirse en el hogar del nuevo presidente de Abierto hasta el Amanecer.

Residente primero en el barrio de Contrueces, Rui Pinto Guedes estudió en el colegio Montevil y, posteriormente, en el instituto homónimo. Años más tarde, la familia se mudó a la calle Marqués de San Esteban, en la zona de Fomento, donde continúa. Guedes tiene todavía afán por aprender, pues estudia Integración Social a distancia en un centro de La Coruña. Curiosamente, en Abierto hasta el Amanecer está una de las razones por las que decidió matricularse. Al participar en actividades con niños, en las que, por ejemplo, les ayudaba a hacer los deberes del colegio, emergió en él una especie de vocación por ayudar, por aportar su granito de arena. Y allá que fue.

Portugués de cuna y, como quien dice, asturiano y gijonés de adopción, poca gente adivinaría los orígenes lusos de nuestro protagonista. El acento es cosa del pasado. Participante en la Escuela de Segunda Oportunidad del Ayuntamiento, la inmersión de Rui Pinto Guedes en la asociación juvenil que le toca presidir tuvo bastante que ver con el fútbol. Fue, y sigue siendo, jugador de los torneos nocturnos que organiza la entidad, competiciones que se han convertido en toda una seña de identidad de la asociación, que tiene su sede en Moreda. También se animó por la recomendación de una amiga, todo sea dicho.

Sociable y dinámico, Rui Pinto Guedes parece hecho a medida para el puesto. Resta demostrarlo. Su predecesora, Carla Delgado, ha dejado el listón alto. Guedes se toma las cosas con mucha positividad. Es harto difícil aburrirse en su presencia. Su nueva faceta como presidente la afronta con el debido respeto a una función en la que no hablará por él, sino por la asociación en la que tanto ha crecido a nivel personal y profesional. Arrancó como trabajador hace unos años en el área de participación juvenil, pasó a ser responsable de ese campo y, ahora, presidente del colectivo. Una subida vertiginosa por el escalafón.

Aunque su corazón late al son del himno del Porto FC, últimamente a Rui Pinto Guedes de Oliveira le ha salido la vena sportinguista. Ya ha visitado El Molinón varias veces con sus amigos para disfrutar –o sufrir, depende del día– de los partidos de los rojiblancos. En su casa, la lectura y la PlayStation son sus pasatiempos favoritos. En cuanto la consola, huye de filigranas. El Fortnite y el EA FC –otrora FIFA– son sus juegos de referencia. En la ciudad, el Muro, la playa de San Lorenzo o Cimavilla figuran entre sus sitios predilectos.

Sería osado utilizar "nervioso" para describir a Rui Pinto Guedes. Chaval tranquilo, es complicado verle agobiado en alguna situación. Y, si lo está, lo disimula. "Mi sentido del humor es cuestionable", dice, tirando de ironía, en sus redes sociales, esas que tanto emplea la asociación Abierto hasta el Amanecer para impulsar sus múltiples actividades, como las presentadas esta semana en la Escuela de Comercio y que integrarán el nuevo programa de ocio alternativo de la entidad. El colectivo, al igual que Rui Pinto Guedes, está al pie del cañón en lo que a la agenda de la ciudad se refiere, ya sea participando en los Encuentros Internacionales de Cabueñes o brindando una oferta de ocio para dinamizar la juventud gijonesa. Abierto hasta el Amanecer queda en buenas manos.