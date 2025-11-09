Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Flamenco solidario en la iglesia de San Pedro con la guitarrista Mercedes Luján

Un recital a beneficio de la asociación Harambee

El concierto solidario en Gijón dela guitarrista flamenca Mercedes Luján, en imágenes

El concierto solidario en Gijón dela guitarrista flamenca Mercedes Luján, en imágenes

El concierto solidario en Gijón dela guitarrista flamenca Mercedes Luján, en imágenes / Marcos León

La iglesia de San Pedro se llenó ayer para disfrutar, de la Coral Polifónica, con la guitarrista flamenca Mercedes Luján, a beneficio de la asociación Harambee y su proyecto de ayuda a mujeres con sida a través del emprendimiento agrícola en Kisenso (República Democrática del Congo).

