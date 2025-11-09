La histórica casa Rosada espera su plan de mejoras: el cambio de la cubierta será el eje central de los trabajos

Redactar el proyecto de reforma en los primeros meses del próximo año e iniciar las obras en el segundo semestre. Esa es la hoja de ruta con la que trabaja el gobierno local para encarar un plan de mejoras en uno de los edificios del Ayuntamiento con mayor actividad técnica, administrativa y de atención al público en estos momentos: la Casa Rosada. Pero no solo se trata de mejorar las condiciones de trabajo del personal municipal, también de evitar que acentúe el deterioro que el paso del tiempo deja un inmueble importante para la historia de la ciudad y que goza de protección integral en el Catálogo Urbanístico.

Esa doble condición de sede principal de la actividad municipal y edificio fundamental de la ciudad y su historia hace que la rehabilitación de la Casa Rosada se haya convertido en una de las obras importantes a desarrollar en el próximo año para el equipo de gobierno, y más en concreto para la concejalía de Infraestructuras, que además tiene allí su sede.

El eje central de los trabajos a acometer ahora en la popular Casa Rosada es el cambio de la cubierta, reforzando la estructura y evitando así las filtraciones que hay, motivadas por el paso del tiempo. Para garantizar que el proyecto salga adelanta, el anexo de inversiones del presupuesto de 2026 –al que solo falta la aprobación en Pleno ante de que acabe el mes para rematar su tramitación– reserva una partida de 250.000 euros. El coste total de la obra y su plazo de ejecución se determinarán en el proyecto a redactar en los próximos meses.

La Casa Rosada, como todo el mundo la conoce, es un edificio racionalista proyectado por el arquitecto Pedro Cabello en 1935 – aunque el diseño inicial fue modificado hasta fijar el final en 1943– e inaugurado en 1949 como Hogar Materno Infantil dentro del gran complejo asistencial impulsado en la zona por el pediatra Avelino González desde la Junta Local de Protección de Menores y al que no son ajenos la vecina Gota de Leche –también ocupado ahora por dependencias municipales– y el vacío palacio judicial de Prendes Pando.

Ahora mismo trabajan en ese edificio los técnicos municipales vinculados a las áreas de parques y jardines, obras públicas y urbanismo. Además, en la planta baja se ubica la oficina de atención a la ciudadanía "Antiguo Hogar", que da servicio a toda esa zona de la ciudad.

Al edificio también acceden los vecinos que van a las oficinas de información urbanística, información de licencias e información de disciplina urbanística. El gobierno local trabaja con la idea de que no haya ni que cerrar el edificio ni reubicar los servicios que ahora alberga mientras duran las obras, que se concentrarían en la parte alta del inmueble.

La actividad municipal en la Casa Rosada se reordenó en 2009 tras una remodelación que duró 18 meses, superó los dos millones de coste y proyectaron los arquitectos Rogelio Ruiz y Macario Luis González buscando mejorar las condiciones del edificio, pero respetando su diseño y elementos originales de valor como la carpintería metálica, los baños, la escalera y los murales cerámicos.

La inversión reservada para la Casa Rosada en el presupuesto de 2026 se incluye dentro de una partida de algo más de cuatro millones de euros para gestión de edificios y patrimonio municipal. El grueso de ese dinero son los 2,5 millones que se concretan para las obras de conversión en centro de arte del edificio de Tabacalera, en Cimavilla. También están en este apartado 830.000 euros para actuaciones en el edificio del Asilo Pola, y que hasta ahora albergaba el museo dedicado a Nicanor Piñole. En principio la reforma se vincula a la propuesta del gobierno de que ese espacio pase a ser la ubicación de la oficina de Igualdad, con sus servicios y con espacios para la actividad de la Casa de Encuentros de las Mujeres.