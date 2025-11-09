Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje a la Compañía de Operaciones Especiales

Gijón rindió ayer homenaje a la Compañía de Operaciones Especiales (COE 72) descubriendo un nuevo monolito en el parque de La Providencia, una muestra más del apego de las Fuerzas Armadas a la ciudad. En la imagen, la alcaldesa, Carmen Moriyón, lidera el acto.

Homenaje a la Compañía de Operaciones Especiales

