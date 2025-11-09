Monteana se rinde a sus socios más veteranos
El restaurante Savannah acogió el cálido homenaje que la asociación vecinal de Monteana brindó a sus mayores. En este caso, a las vecinas Herminia Lobato y Francisca Gómez. Al acto asistió el presidente de la entidad, Tino Mendoza, y la concejala de Hacienda, María Mitre, entre otros. En la imagen, foto de familia, con las homenajeadas en el centro.
