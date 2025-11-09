Los pasteles más virales de París (que simulan frutas) llegan a Gijón: "Tan bonitos que casi da pena comerlos"

Por fuera parecen frutas de verdad. Pero... ¡Sorpresa! Por dentro son tartas. Los pasteles más virales de París, obra del confitero Cedric Grolet (con más de 8 millones de seguidores en Instagram), han llegado a Gijón. Son postres hiperrealistas que simulan frutas. "Tan bonitos que casi da pena comerlos", aseguran desde Bistró 21, el restaurante situado en el barrio de La Arena que ha traído esta original tendencia a Asturias. "Son crujientes por fuera y cremosos por dentro", prometen.

Los postres de Cedric Grolet, el pastelero preferido de famosos como Rosalía, son un furor tanto dentro como fuera de su negocio. Los vídeos en los que sale elaborando estos impresionantes dulces acumulan miles e incluso millones de "me gusta" en redes sociales. Su local en la céntrica avenida de La Ópera de París tiene todos los días cola. No solo para probar sus ricos pasteles, sino también para ver al famoso chef en acción. Su forma de trabajar es hipnótica y el resultado, de revista.

Pintados con aerógrafo

Moldeados y pintados con aerógrafo, buena parte de los postres de Cedric Grolet simulan frutas perfectamente ejecutadas con un interior que a menudo refleja el alimento que imita. Manzanas, fresas, melocotones, racimos de uvas, plátanos... Todo lo que puedas imaginar y más, el chef francés lo transforma en un pastel premium.

Imitadores por todo el mundo

A raíz de su fama (tiene también pastelerías en Mónaco, Londres y Singapur), a Cedric Grolet ya le han salido imitadores por todo el mundo. Como Hoffman en Barcelona y Maison Brulée en Madrid. También en Asturias, desde un restaurante de Gijón de cocina internacional creativa siguen sus pasos.

"Las nuevas tartas virales llegan a Gijón. Ya no hace falta coger un vuelo a París para probar el postre del momento. En pleno corazón de Gijón, los sabores más chic y las texturas más irresistibles aterrizan para conquistar paladares y redes sociales por igual. Crujientes por fuera, cremosas por dentro y tan bonitas que casi da pena comerlas… casi", anuncian los responsables de Bistró 21 en sus redes sociales.

La opinión de los clientes

En Tripadvidor, este establecimiento hostelero tiene una puntuación de 4,7 puntos sobre 5. "La comida ha sido realmente wowww, algo tan diferente, innovador, la carne en su punto...", escribe un comensal. "Cenamos el sábado, la comida inmejorable y el trato lo mismo. Es como estar en casa pero comiendo como si estuviese en el cielo", comenta otro. "Un sitio estupendo. Bien decorado. Deliciosa comida. Buen precio y muy amables los trabajadores. Recomendable cien por cien", apunta otro.