Una reivindicativa manifestación en defensa de la sanidad pública recorre las calles de Gijón
La marcha partió del centro de salud Puerta la Villa y concluyó en la plaza del Carmen
Multitud de personas recorrieron este domingo las calles de Gijón con motivo de la manifestación "Muévete por la sanidad pública", convocada, entre otros, por la Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias, CC OO, UGT, CSI, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias o la Asociación de Enfermería Comunitaria. También la respaldó la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV).
La marcha partió del centro de salud Puerta la Villa y culminó en la plaza del Carmen. Transcurrió además por las calles Covadonga y Munuza. Reforzar la Atención Primaria, reducir las listas de espera sanitarias o aumentar los recursos en materia de salud mental figuraron entre las reivindicaciones de los participantes.
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
- Noche de desenfreno en Gijón: revientan escaparates en Cimavilla y dejan todo 'lleno de meados y cagadas
- Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
- El auge en Gijón de los bajos comerciales convertidos en viviendas impulsa a una nueva regulación de Urbanismo: 'Va a estar solucionado a muy corto plazo
- Alta participación en el primer día de las macrooposiciones sanitarias de Asturias (que siguen hoy con la prueba más multitudinaria)
- Aterrizan en Action las tazas virales que se agotan en Carrefour (y están a mitad de precio y en más colores)
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda