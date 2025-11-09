Una reivindicativa manifestación en defensa de la sanidad pública recorre las calles de Gijón

Multitud de personas recorrieron este domingo las calles de Gijón con motivo de la manifestación "Muévete por la sanidad pública", convocada, entre otros, por la Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias, CC OO, UGT, CSI, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias o la Asociación de Enfermería Comunitaria. También la respaldó la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV).

La marcha partió del centro de salud Puerta la Villa y culminó en la plaza del Carmen. Transcurrió además por las calles Covadonga y Munuza. Reforzar la Atención Primaria, reducir las listas de espera sanitarias o aumentar los recursos en materia de salud mental figuraron entre las reivindicaciones de los participantes.